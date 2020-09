Du rififi au sein de l'Association des Maires de France du Pas-de-Calais

Tout comme les communes qui ont reconduit ou renouvelé leurs conseils municipaux, l'Association des Maires de France se doit de renouveler son conseil d'administration après les élections municipales. Dans le Pas-de-Calais c'est le 1er octobre, lors du congrès départemental, que les élus désigneront leurs nouvelles instances.

Aux commandes de l'AMF 62 depuis 5 ans, le maire de St Venant, 3000 habitants dans le Béthunois, pensait poursuivre son activité en emmenant dans son sillage les élus qui l'accompagnent depuis le début de son mandat. C'est finalement par le biais des réseaux sociaux qu'André Flajolet vient d'annoncer sa décision de jeter l'éponge.

Dans un message sur Facebook notamment, il dénonce: "l’attitude des leaders politiques, surtout à droite, qui ont décidé de confisquer cette élection au profit des partis alors même que, pour l’essentiel, les maires sont allergiques aux étiquettes".

Et de préciser que dans un premier temps c'est le maire LR du Touquet, Daniel Fasquelle, qui devait emmener la liste présentée par les partis politique. Mais face au rejet massif de cette candidature de la part des partenaires de gauche le choix s'est finalement reporté sur le maire centriste d'Arras, Frédéric Leturque.

Règlement de compte à OK Coral?

Traditionnellement, les partis politiques ne présentent qu'une seule liste aux suffrages des élus locaux. On fait les comptes, on joue le jeu de la répartition entre les différentes sensibilités... et le tour est joué! Or depuis deux ans, André Flajolet n'appartient plus à aucun parti. Ancien député et patron de ce qui était alors l'UMP dans le Pas-de-Calais, le maire de St Venant déclare "qu'il ne se retrouvait plus dans les valeurs défendues par cette droite là". Il se revendique quant à lui comme un "gaulliste social", très loin des "déclarations ultra-sécuritaires à la Eric Ciotti".

André Flajolet qui se voyait bien rempiler au poste de président de l'AMF 62 doit donc renoncer à un nouveau mandat. D'autant qu'il pensait emmener dans son sillage sa vice-présidente actuelle, Françoise Rossignol, la maire PS de Dainville près d'Arras. Or Françoise Rossignol est également la vice-présidente de la Communauté Urbaine d'Arras dirigée par... Frédéric Leturque!

L'AMF 62 est composée à 90% de maires de communes rurales...

Le président sortant qui dit s'inquiéter également du traitement qui sera réservé aux maires ruraux qui représentent la grande majorité des communes du département. Derrière Frédéric Leturque on retrouve donc la socialiste Françoise Rossignol mais aussi le maire du Touquet et Natacha Bouchart la maire LR également de Calais.

"Au mieux les élus des villages rejoindront l'association des communes rurales, au pire ils quitteront purement et simplement les associations représentatives", prédit André Flajolet.