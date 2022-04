"Du soulagement et beaucoup d'humilité après la réélection de Macron", pour le référent LREM en Indre-et-Loire

En Indre-et-Loire, les soutiens macronistes ont passé la soirée électorale dans une salle privée à Villandry. Heureux et soulagés de voir Emmanuel Macron réélu pour cinq ans de plus a l'Elysée. Avec 62,7% des suffrages exprimés, son score est supérieur en Touraine qu'à l'échelle nationale.

"Y avait une crainte par rapport à la montée de Marine Le Pen", reconnait Abdoul Abdallah, le référent LREM en Indre-et-Loire. "S'il y avait bien de l'enthousiasme hier soir, il y a eu surtout un vrai soulagement. Donc c'était pas le moment de montrer de l'euphorie. On avait le sens des responsabilités et beaucoup d'humilité. Car n'oublions pas non plus les 28% d'abstention, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à fédérer autour de nous. Donc il y a encore beaucoup à faire".

Premier défi : réconcilier et rassembler les Français

Après ce premier quinquennat, " on voit qu'il y a des fractures dans le pays, des personnes qui ne se retrouvent pas dans notre projet. Avec le grand dépassement, nous avions déjà une majorité présidentielle avec plusieurs nuances politiques. Aujourd'hui, il faut essayer de bâtir une nouvelle ère en essayant de rassembler plus largement.

Il faut rassembler autour de causes importantes comme le climat, la santé, l'école ou encore les institutions"

Mais pas rassembler pour rassembler. Il faut le faire sur des causes importantes. Sur le climat, la santé, l'école, et les institutions. On peut arriver à fédérer beaucoup plus largement. Le peuple a demandé d'avoir un peu plus de pouvoir. C'est ce qu'on avait essayé de faire avec la convention autour du climat. Et là, il faut aller plus loin. Pas simplement dans la réflexion mais aussi dans la mise en œuvre des projets.

Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'au premier tour, là où l'électeur choisit, on a été choisi en tant que premier. Ça veut dire qu'il y a une plus grande majorité qui nous suive. Pour les législatives, il faut à présent représenter notre projet, essayer de convaincre plus largement et peut-être amender différentes mesures."