Duel Ciotti / Pécresse au congrès LR : le maire d'Orléans Serge Grouard s'abstiendra au deuxième tour

Serge Grouard, maire d'Orléans et président des LR du Loiret, soutien de Michel Barnier au 1er tour, annonce qu'il s'abstiendra au second tour du congrès, qui s'achève ce samedi et doit désigner le ou la candidate des Républicains à la présidentielle. Eric Ciotti et Valérie Pécresse sont en finale.

Sollicité par France Bleu Orléans, Serge Grouard, maire Les Républicains d'Orléans et président d'Orléans Métropole, indique qu'il ne va pas voter au second tour du congrès LR qui va désigner le candidat du parti à la présidentielle 2022 : "je vais m'abstenir", indique celui qui est également président du parti LR dans le Loiret. Rappelons que les 140.000 adhérents doivent choisir, jusqu'à samedi, entre Eric Ciotti et Valérie Pécresse .

Je crains le risque de marginalisation des LR"

Ni Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, arrivé en tête du vote des adhérents du parti (une surprise), ni la présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse, favorite après avoir reçu le soutien des trois autres candidats battus au premier tour, ne trouvent grâce à ses yeux. "Je crains le risque de la marginalisation des Républicains et je ne vois pas, pour le moment, le projet qui permettrait de réunir une majorité de Français", affirme Serge Grouard au sujet des deux finalistes du congrès.

Serge Grouard, maire LR d'Orléans (Loiret), lors d'une interview réalisée à la mairie, 18 septembre 2020. © Radio France - Antoine Denéchère

Le maire d'Orléans (depuis 2001) prend acte du vote des adhérents de son parti mais regrette la défaite de Michel Barnier, qu'il soutenait et qui était venu à Orléans en meeting début novembre : "Michel Barnier avait, par sa personnalité, son courage sa lucidité, cette capacité à redresser la France", rappelant notamment que l'ex négociateur du Brexit pour l'Union européenne "connaît très bien l'international" et a une "solide expérience en la matière".

Quid des autres élus LR dans le Loiret ?

Et les autres élus et parlementaires LR, pour qui vont-ils voter ? Dès vendredi après-midi, le député LR et ancien maire de Montargis, Jean-Pierre Door, soutien de Xavier Bertrand, le grand perdant de ce premier tour, annonçait son soutien à Valérie Pécresse, tout comme Pascal Tebibel, vice-président d'Orléans Métropole. Sa collègue députée du Pithiverais Marianne Dubois, dit ne pas avoir encore pris sa décision : "nous avons deux candidats de grande qualité, représentant deux courants de la droite, deux personnes que j'apprécie beaucoup. Faut-il voter pour un.e favori.te ou pour celui ou celle qui aura le plus de chances à la présidentielle ? Je n'ai pas encore décidé"

Benoît Digeon, maire LR de Montargis, annonce qu'il votera "évidemment pour Valérie Pécresse", tout comme le sénateur Hugues Saury, ancien maire d'Olivet, qui avait voté Barnier au premier tour. Son collègue sénateur du Loiret Jean-Noël Cardoux, lui ne souhaite faire aucune déclaration à ce sujet. La conseillère régionale et maire de la Ferté Saint-Aubin Constance de Pélichy a indiqué à nos confères de la République du Centre qu'elle votera pour la présidente de la Région Ile-de-France.

Contacté, Claude de Ganay, député LR du Loiret, et soutien de Michel Barnier, ne nous a pas (encore) répondu. Dans le Loir-et-Cher voisin, rappelons que le député LR Guillaume Peltier vote, lui, pour Eric Ciotti.