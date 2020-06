Duel Moudenc / Maurice à Toulouse : leurs dernières prises de parole sur France Bleu Occitanie

Jean-Luc Moudenc et Antoine Maurice sur France Bleu Occitanie

Dernier match des municipales à Toulouse ce matin sur France Bleu Occitanie. À deux jours du deuxième tour, les deux finalistes au Capitole ont pris la parole ce vendredi matin.

Pour l'écologiste Antoine Maurice d'Archipel Citoyen, les sondages qui le donnent en tête sont "les signes que le changement est possible". Le maire sortant LR Jean-Luc Moudenc se dit "extrêmement serein", et "demande aux Toulousains de se mobiliser et de faire mentir les sondages".

RÉÉCOUTEZ - Antoine Maurice sur France Bleu Occitanie Copier