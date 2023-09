Dunkerque : Jean Bodart, élu maire de la ville après la démission de P. Vergriete

Il était depuis 2020, 1er adjoint au maire en charge des Finances, dans l'ombre du maire Patrice Vergriete, élu à la tête de la cité corsaire depuis 2014. Jean Bodart est désormais dans la lumière depuis ce 29 septembre. Il a été élu maire de la ville, réunissant 47 voix de conseillers municipaux contre 4 pour le candidat qui était présenté par le Rassemblement National, Yohann Duval (il y a également eu 1 vote blanc).

Jean Bodart, nouveau maire de Dunkerque - Capture écran

Visiblement très ému, Jean Bodart a pris immédiatement pris la parole après s'être vu remettre solennellement le collier de maire de la ville par son prédécesseur, Patrice Vergriete : "Jamais, oh grand jamais, je n'aurais pu imaginer que celui puisse m'arriver un jour. Inscrire son nom derrière ceux de Claude Pourvoyeur, Michel Delebarre et bien sûr Patrice Vergriete, c'est pour moi une très grande fierté. Merci Patrice, pour la confiance que tu me fais. C'est un immense honneur que vous me faites aujourd'hui".