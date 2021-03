E brezhoneg : la première année de mandat de la jeune maire du Trévoux (Finistère)

Cheñchet ez eus bet ur bern traoù en he buhez pemdeziek o vezañ e karg eus ar barrez. "Lavaret o doa ma mignoned en dibenn-sizhun tremenet pa 'oamp o lidañ ma deiz-ha-bloaz : "n'out ket ken fentus hag a-raok !" A-wechoù e vezan o prederiañ war traoù an ti-kêr, gwir eo ..." e kont Elina Vandenbroucke. Ne soñje ket dezhi e vije ken kreñv ar cheñchamantoù.

Gwir eo e kouskan fall a-wechoù - Elina Vandenbroucke

Elina a c'hell bezañ beuzet gant he labour en ti-kêr a-wechoù. "Gwir eo e kouskan fall a-wechoù peogwir ez eus kargoù pounner a-walc'h, e-keñver an arc'hant da skouer." Ouzhpenn da-se ez eus reolennoù nevez e-leizh ablamour d'ar virus. Hag e-giz maered all, Elina n'eo ket evit doujañ eus an holl anezho. Evel evit an degemer er skol, da skouer.

Labourat en ti-kêr ... hag er maez

Klask a ra ar vaouez, mamm tri bugel, kenderc'hel gant he labour skolaerez ivez. Met n'eo ket anat. "Abaoe miz Genver e oan bet rediet labourat un devezh nemetken. Aze e klaskan labourat daou zevezh en-dro. Met n'eo ket aes derc'hel gant al labour ha bezañ maerez."

Ha penaos e vez graet outi gant tud an Treoù-Kerne ? "Pa'z eus un den o c'houlenn : penaos e vez laret evidout "la maire" pe "la mairesse" ? Ar re all a respont evidon : "Elle t'a dit qu'il fallait continuer de l'appeler Elina !!!" e c'hoarzhin ar vaerez. Daoust d'ar c'hargoù pounner a zo ganti e teu a-benn Elina Vandenbroucke da c'hoarzhin atav, e-giz a-raok a-benn ar fin.