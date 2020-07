"E.Dupont-Moretti est capable de tout, pourquoi pas ministre", s'amuse son ami, l'avocat stéphanois A.Buffard

Me André Buffard connaît bien le nouveau Garde des sceaux. L'avocat stéphanois est même un ami d'Eric Dupont-Moretti. Et pour lui, il a toutes les qualités pour être un bon ministre de la justice. "Eric Dupont-Moretti est capable de tout, affirme André Buffard. C'est un brillant avocat. Il est capable de faire du théâtre, il est capable de faire de la radio, de la télévision, alors pourquoi pas ministre !"

Mais André Buffard a également conscience qu'il ne rentre pas tout à fait dans le moule. "La Chancellerie est habituellement un ministère où on met en place des gens qui sont plutôt des diplomates. Eric Dupont-Moretti est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de transiger. Il va se heurter à beaucoup de pesanteurs. La question est : la pesanteur d'un tel ministère face à l'arrivée à sa tête d'un homme aussi énergique, peut-elle y survivre ?".

Des relations complexes avec les magistrats

André Buffard est persuadé qu'en tant qu'avocat Eric Dupont-Moretti a des choses à apporter. Mais qu'il risque de se heurter aux magistrats : "C'est quelqu'un qui en tant qu'avocat est sensible aux droits de la défense, au respect des procédures et c'est quelqu'un qui, depuis toujours, se bat contre les dérives de la justice et en particulier lorsque des magistrats n'exercent pas leurs prérogatives comme ils le devraient. C'est un ministère très complexe dont toute l’infrastructure est aux mains de magistrats donc je suis pas sûr que tous ces cadres de la justice voient d'un très bon œil un avocat accéder à la plus haute fonction. C'est certain que cette nomination posera un problème interne dans le fonctionnement de la justice".

Depuis Robert Badinter, aucun avocat n'avait occupé le poste de ministre de la justice.