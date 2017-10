E. Macron veut appliquer la double peine pour les étrangers en situation irrégulière qui commettent des délits

Le président français veut appliquer le principe de double peine pour les étrangers en situation irrégulière qui commettent des délits. Une mesure déjà en vigueur chez plusieurs de nos voisins européens mais qui se heurte au droit communautaire.

Lors de son entretien télévisé vu par plus de 9,5 millions de personnes, Emmanuel Macron a répondu aux questions suscitées par l'attaque au couteau de Marseille par un étranger en situation irrégulière provoquant la mort de deux jeunes femmes.

Je souhaite que tout étranger en situation irrégulière qui commet un acte délictueux soit expulsé. — Emmanuel Macron

Le préfet de la région Auvergne-Rhône Alpes, Henri-Michel Comet avait été débarqué après la mise en lumière de dysfonctionnements ayant conduit à la remise en liberté de l'auteur présumé de l'attentat, un Tunisien de 29 ans.

Le chef de l'état aimerait appliquer un souhait espéré par la droite et de l'extrême droite depuis longtemps, le principe de "la double peine".

Déjà appliqué dans plusieurs pays européens

Selon les législations de chaque État membre, on expulse selon certains critères en cas de condamnation. Au Portugal, on ne va pas regarder la nature de l'infraction pour expulser. Le juge peut prononcer une peine d'expulsion pour tout étranger condamné à plus d'un an de prison.Mais en l'Allemagne, au Danemark et en Italie, les condamnations pénales sont un indice de la menace pour la sécurité publique du pays. Toutes les infractions liées au stupéfiants entraînent un éloignement par exemple. Les danois eux, agissent en fonction du temps que le migrant a passé dans le pays. Parfois ce sont les antécédents judiciaires qui comptent pour prononcer ou non l'expulsion. C'est le cas en Belgique et en Allemagne.

Changement de cap depuis les agressions de Cologne pour l'Allemagne

Lors du réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2015, 500 plaintes avaient été déposées par des femmes pour des agressions à caractère sexuel. Les principaux suspects étaient des étrangers en situation irrégulière. Une situation qui s'était un peu envenimée outre-Rhin avec de nombreux rassemblement d'Extrême droite qui dénonçaient la politique migratoire d'Angela Merkel. La chancelière avait alors fermement réagi.

Si les réfugiés commettent un délit, cela veut dire que leur droit de séjour doit s'arrêter — Angela Merkel

Un projet de loi avait été rapidement adopté pour faciliter l'expulsion des étrangers pour des délits graves comme l’atteinte à l’intégrité physique des personnes, l’attentat à la pudeur ou encore l’agression contre des policiers.

La double peine se heurte au droit européen

Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme le prouvent bien. La CEDH a condamné la France sept fois en 2015. La cour estime que les étrangers ont également le droit à un procès équitable en cas de condamnation. Les opposants au principe de double peine trouvent le principe scandaleux et non respectueux du droit pénal.

De son côté la Cimade, qui accompagne les personnes étrangères dans la défense de leurs droits, s'inquiète de "la recrudescence de mesure de bannissement du territoire".

On est dans des vieilles recettes d'instrumentalisation électoralistes pas efficaces et dangereuses. — Clémence richard, responsable des questions Expulsion à la Cimade

Selon France terre d'asile, on devrait plutôt parler des accords migratoires conclus entre les pays. "On est souvent témoin de chantage avec l'Aide au développement ".

