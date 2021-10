Ecarté par la ville de Belfort après un appel d'offre, un patron envoie un courrier à tous les habitants

La démarche est inhabituelle : une entreprise du Jura, Girod Médias, a déboursé près de 10 000 euros pour envoyer un courrier dans toutes les boites aux lettres des contribuables belfortains la semaine dernière. Dans cette lettre, le président de la société, qui équipe les communes d'abribus ou de panneaux d'affichage, s'étonne de ne pas avoir été sélectionné par la mairie de Belfort dans le cadre d'un appel d'offres. En effet, la commune a du renouveler son marché de mobilier urbain pour les 15 prochaines années, mais a préféré sélectionné un concurrent. Or, en faisant ce choix, la Ville se prive d'une recette de près de deux millions d'euros selon Philippe Girod, président de la société Girod Médias.

Ecarté, il réagit après avoir vu que la taxe foncière augmentait à Belfort

Contacté par France Bleu Belfort Montbéliard, l'entreprise, numéro 3 en France sur le marché du mobilier urbain publicitaire justifie sa démarche et explique ne pas être dans la position du mauvais perdant : "des contrats, j'en gagne j'en perds. J'en fais des dizaines de milliers de candidatures, je détiens aujourd'hui peu plus d'un peu plus de 250 contrats. Je ne fais pas des actions de ce type quand je ne suis pas retenu. Mais là Belfort c'est allé loin. Quand j'ai vu que le maire avait augmenté les impôts locaux, j'ai eu l'idée et l'initiative de ce courrier, ça m'a donné l'idée d'informer les Belfortains sur la façon dont a été géré ce marché".

L'offre du jurassien plus intéressante pour les Belfortains?

Dans son courrier, le président de l'entreprise Girod Médias détaille l'offre qu'il a proposée à la ville pour renouveler le marché de mobilier urbain de Belfort : le versement d'une redevance financière annuelle équivalent à 248 248 euros, l'installation de mobiliers neufs à hauteur de 2 millions d'euros. Une offre bien supérieure au concurrent choisi par la municipalité qui offre une redevance annuelle de "140 000 euros seulement par an" et proposait de rénover au lieu de remplacer le mobilier par "du matériel neuf". Ainsi, selon Philippe Girod, "la Ville s'est privée d'une recette de 1 950 000 euros".

Girod Médias juge la décision de la Ville "mauvaise"

Le jurassien estime ainsi que la mairie a pris une "mauvaise décision, avec des conséquences pour les contribuables. Je suis dans l'incompréhension. Je ne sais pas comment ils ont pu se passer d'une somme pareille. Qu'est ce qui justifie qu'ils puissent se priver de cette somme alors que mon entreprise est reconnue sur le marché? Alors que la ville de Belfort était venu visiter mon entreprise et avait vu la qualité de mes produits. Je pense que c'est une question qu'il faut leur poser, qu'il faut poser à monsieur le maire".

Sollicité, le maire de Belfort, en déplacement à l'étranger, n'était pas en capacité de réagir et se reserve le droit de répondre mardi à ce courrier.