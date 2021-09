Ecarter Alain Ferrand de l'Agglomération ? "C'est de la responsabilité du président", selon Jean-Marc Pujol

Mais que se passe-t-il à la communauté urbaine de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ? Jamais la majorité n'a semblé aussi fragilisée au sein de cette instance qui rassemble 36 communes et 270.000 habitants (soit plus de la moitié de la population du département). Lundi dernier, le président Robert Vila (par ailleurs maire de Saint-Estève) a essuyé un gros revers : deux délibérations, qui étaient soumises au vote, ont été rejetées par les élus. Ce matin, Jean-Marc Pujol, l'ancien président Jean-Marc Pujol, également ancien maire de Perpignan était l'invité de France Bleu Roussillon Pour en parler ce matin, nous recevons ce matin l'un des élus qui siège à l'agglomération. Et pas n'importe lequel : c'est l'ancien président Jean-Marc Pujol, également ancien maire de Perpignan.

France Bleu Roussillon : Est-ce qu'il y a une vraie majorité au sens de la communauté urbaine ?

Jean-Marc Pujol : Oui, il y a une majorité pour le président. Après, on est dans une majorité qui est délicate parce que, bien sûr, la ville de Perpignan pèse énormément. Notamment avec le Rassemblement National qui réunit plus de 31 voix. Et donc, c'est compliqué d'avoir une majorité. C'était déjà le cas avec notamment l'élection du président Robert Vila et je crois qu'aujourd'hui, ça va se passer comme ça. C'est pour ça que j'ai proposé au président de rédiger un pacte d'actionnaires de manière à trouver un espace majoritaire, n'est-ce pas ? Alors quand je dis actionnaire, je dis majoritaires, c'est à dire trouver un accord avec ceux qui veulent soutenir l'action du président.

Il n'y a pas un risque de paralyser certains dossiers ?

Le risque est compliqué, d'autant plus que ça se double d'une difficulté entre le président et son premier vice-président. Il ne faut pas perdre de vue que le sujet de fond, c'est l'intérêt général et le développement du territoire. Et je ne crois pas qu'on puisse développer longtemps le territoire s'il n'y a pas un consensus généralisé avec un pacte majoritaire. Je pense qu'il peut y avoir autour du président un consensus généralisé.

Est ce que le président Robert Vila est toujours l'homme de la situation ? Pour vous, est ce qu'il doit rester en poste ?

Ecoutez, il est l'homme de la situation puisque j'ai tout fait pour qu'il le soit. Il était candidat et nous avions trouvé autour de sa candidature des équilibres. Nous avions réussi aussi à faire voter le budget, alors je crois qu'il faut maintenant peut être revoir l'ensemble des groupes majoritaires qui le soutiennent. Faire des réunions et définir quels sont notamment les perspectives que nous devons avoir dans l'intérêt général.

Est-ce que vous pourriez être intéressé par ce poste ? Il y a une rumeur. Vous connaissez le dossier ? Vous connaissez le poste ?

Oui, mais vous savez, j'ai été très clair sur tous ces sujets. Je souhaite qu'une nouvelle équipe prenne les places politiques pour combattre. En ce qui me concerne, je peux accompagner. Bien sûr que je peux aider. Mon expérience peut servir. Je la mets à disposition des élus de Perpignan, je la mets à disposition des élus de la communauté urbaine. Je mets mon expérience au service de Robert Vila, mais je n'ai aucune intention, concernant un match qu'il ne faut pas rejouer.

Alain Ferrand, le maire du Barcarès occupent des fonctions très importantes dans la majorité, il est le numéro deux, mais il est aussi poursuivi pour extorsion en bande organisée. Est-ce que ça complique la situation au sens de l'agglo ?

La difficulté, c'est la situation judiciaire d'Alain Ferrand. C'est vrai que c'est une forme de fragilisation. Iil ne peut pas venir tranquillement dans le département. Il y a des enquêtes en cours. La communauté urbaine a fait l'objet de perquisitions. Ce n'est pas une perte de confiance. Mais c'est quand même un trouble très, très fort. Et à partir du moment où il y a ce trouble, il y a des difficultés à trouver des espaces de tranquillité pour conduire une action. Et je pense que sur ce sujet, il faut que Robert Vila et Alain Ferrand se rencontrent pour trouver une solution, pendant cette période-là et pendant la période de l'enquête.

Est-ce qui doit rester à son poste ?

Ça c'est de la responsabilité du président de la communauté urbaine. Lors d'une précédente affaire, j'avais souhaité qu'Alain Ferrand ne soit pas vice-président. En revanche, quand il a été complètement blanchi, il a réintégré la communauté urbaine en tant que vice-président. Je pense que ce sont des situations comme celle-ci qui se ressemblent, qui lui permettront d'ailleurs de défendre ses arguments, de se défendre devant la justice et qui éviteront le trouble.

Donc, ce n'est pas lui le problème ?

Le problème, c'est la situation qui est le problème. Quand on est t'empêcher, quand on est en difficulté, et bien, c'est cette situation qui crée le problème. Ce n'est pas Alain Ferrandi qui crée le problème.