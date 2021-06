Echos de campagne : dans le canton Amiens 4, le Rassemblement National veux réitérer ses bons scores de 2015

Dans "Echos de campagne" France Bleu Picardie s’intéresse aujourd’hui aux départementales et plus spécialement au canton Amiens 4. Il comprend notamment l’est d’Amiens, Blangy-Tronville, Longueau, Villers-Bretonneux, Cachy, Glisy et Gentelles.

Un canton où le Rassemblement National a fini en tête lors du 1er tour des dernières départementales en 2015. C’est finalement la gauche qui l’a emporté.

La ville de Longueau a été un bastion communiste pendant près d’un siècle : on pourrait croire que le terrain n'est pas propice aux idées du RN. Mais c'est plutôt un atout selon Sébastien Galland-Rins, candidat du Rassemblement national dans le canton Amiens 4.

Sébastien Galland-Rins, candidat du Rassemblement national dans le canton Amiens 4 Copier

L'analyse du candidat du RN est loin d’être partagée par Jean-Louis Piot, le conseiller départemental sortant. Il se présente sous la bannière de la liste de gauche unie « La Somme en commun » Et pour lui, le RN tente un coup d’esbroufe.

Jean-Louis Piot, conseiller départemental sortant du canton Amiens 4 Copier

La liste des candidats du canton Amiens-4 est la suivante :

DUQUENNE Céline et GALLAND-RINS Sébastien - Rassemblement National

GUEANT Eric et SAVARIEGO Isabelle - UCD

LEFEUVRE Christine et SINOQUET Bernard - La France Insoumise

BOUCHER Patrice et MARECHAL Yvelise - Divers droite

PIOT Jean-Louis et QUIQUEMPOIS Guillemette - Union de la Gauche et des Ecologistes