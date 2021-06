Echo de campagne : le canton de Noyon va-t-il rester aux mains du RN?

L'écho de Campagne de France Bleu Picardie vous présente les enjeux sur le canton de Noyon dans l'Oise. Il regroupe 42 communes pour un total de 33 000 habitants : Noyon, Appilly et Baboeuf pour les plus grosses communes et Vauchelles, Varesnes ou Suzoy pour les plus petites. C'est l'un des deux cantons détenus par le Rassemblement national, avec Crépy-en-Valois. Gauche et droite espèrent donc reprendre ce canton, en l'absence de candidature LREM.

Le canton de Noyon est un territoire très contrasté, avec une ville centre, Noyon, qui peine à se relancer et des communes très rurales où arrivent de nouvelles populations d'actifs. Durant ce dernier mandat, c'est le rassemblement national qui a ravi le canton à la gauche.

Au centre de ce canton, la ville de Noyon, dont la municipalité n'a toujours pas de stabilité puisqu'un recours plane toujours. Le tribunal administratif d'Amiens (Somme) a annulé le premier et le second tour des élections municipales en février dernier, à la suite du recours de l'ancien maire (LREM), Patrick Deguise. Le Conseil d'Etat doit maintenant se prononcer d'ici à six mois. L'équipe municipale de droite n'est donc pas totalement installée. Bruno Pommier, actuel adjoint à la sécurité de la maire (LR), se présente sous la bannière de la majorité départementale avec la maire de Catigny, Valérie Opat (LR) et la tâche s'annonce rude, d'autant que la droite est divisée. Un autre binôme se présente à droite : Joachim Gomes et Véronique Rogez (Debout la France).

Anna Larédo (citoyenne) et Fabien Barège (PS), candidats l'Oise en commun pour le canton de Noyon veulent battre le front national et remettre le canton à gauche. © Radio France - Marine Chailloux

Les candidats sortants, Michel Guiniot et Nathalie Jorand (RN) affichent la sérénité du "travail accompli", estiment-ils et font campagne sur un slogan "100% utiles, 100% efficaces, 100% disponibles, 100% compétents pour vous!"'. Michel Guiniot est retraité et son binôme Nathalie Jorand a quitté son travail durant le premier mandat. La fierté de leur bilan? La création du pont de décharge contre les inondations et la déviation de Noyon, tout juste inaugurée. Pour cette élection, ils misent sur des thèmes plus identitaires (réécoutez le reportage ci-dessus).

Si la majorité départementale à droite espère gagner Méru (aujourd'hui PS), mais aussi les cantons RN de Crépy-en-Valois et Noyon, la gauche et les écologistes, unis, espèrent reprendre Noyon. Anna Larédo, réalisatrice, sans étiquette et Fabien Barège, maire socialiste de Porquéricourt se présente sous la bannière de l'Oise en Commun, l'union de la gauche et de écologistes (PS, EELV, PCF, PRG, Génération.s, sauf la FI).

Enfin binôme sans étiquette, pour se placer "au-dessus des clivages", afin de battre le RN, le maire de Guiscard Thibault Delavenne se présente avec Corinne Achin, première adjointe à la mairie de Carlepont. Une candidature de plus qui porte à cinq le nombre de binômes sur ce canton. Reste à savoir à qui va profiter cette division des candidatures.

