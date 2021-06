Echos de campagne : dans le canton de Flixecourt, le résultat des départementales sera connu ce dimanche

Dans le canton de Flixecourt, le second tour des départementales se joue dès ce dimanche 20 juin. En effet, deux binômes s'affrontent : pour la gauche, le tandem sortant Lognon-Timmermann, et un duo du Rassemblement national, avec deux novices en politique. Le tout avec un électorat versatile.

Ce vendredi matin, à deux jours du premier tour des élections départementales, dans Echos de campagne, on zoome sur le canton de Flixecourt, qui joue son second tour des élections départementales dès ce dimanche 20 juin. Seulement deux binômes se font face : c'est le seul des 23 cantons de la Somme à connaître une telle configuration. D'un côté, le duo mené par le communiste René Lognon, figure historique du canton, conseiller départemental depuis plus de 25 ans, ancien maire de Flixecourt. Et de l'autre côté, un binôme Rassemblement national, composé de deux novices en politique. Le scrutin pourrait cependant basculer d'un côté comme de l'autre tant l'électorat de ce canton est versatile.