Echos de campagne : le canton d'Amiens 5 va basculer à droite ou au centre au second tour des départementales

A quatre jours du second tour des départementales, France Bleu Picardie zoome sur le canton d'Amiens 5. Le binôme sortant de gauche a été éliminé dès le premier tour. Au second tour, les listes Unis pour la Somme et LREM vont s'affronter. Ce canton du sud-est va donc basculer à droite ou au centre.

Dans Echos de Campagne ce mercredi matin, France Bleu Picardie zoome sur le canton d'Amiens 5 - il inclut les quartiers du sud-est d'Amiens, les communes de Cagny et de Boves. Le binôme sortant de gauche, avec Philippe Casier et Blandine Denis, n'accède pas au second tour (4e avec 17,42 % des voix). Dimanche 27 juin, deux listes vont s'affronter : Unis pour la Somme, la liste de la majorité départementale, de la droite, du centre et des indépendants, et celle du parti présidentiel, La République en marche. Quoi qu'il arrive, ce canton d'Amiens 5 va donc basculer à droite ou dans le camp de la majorité présidentielle. Sur le papier, ces deux listes sont déjà proches. Encore plus quand on voit qui les compose.

Echos de campagne : au second tour des départementales, le canton d'Amiens 5 va basculer à droite ou au centre. Copier

Les listes qualifiées pour le second tour : Guillaume Duflot et France Fongueuse (Unis pour la Somme, 26,17 % des voix au premier tour) ; Olivier Mira et Anne-Marie Poulain (La République en marche, 19,37 % des voix au premier tour).