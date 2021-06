Echos de campagne : le Rassemblement national en solitaire face à la gauche dans le canton de Péronne

Le canton de Péronne va vivre au second tour des élections départementales ce dimanche un duel entre le Rassemblement national et le binôme d'union de la gauche et des écologistes. Éliminé, le conseiller départemental sortant Philippe Varlet invite à voter pour le binôme de gauche, contre le RN.

Les binômes candidats au second tour des départementales sur le canton de Péronne

Le Rassemblement national (RN) peut-il remporter le canton de Péronne lors du second tour des élections départementales ce dimanche ? Le binôme du RN est arrivé en tête au premier tour avec 31,55% des suffrages exprimés, dans un scrutin qui a été marqué, comme dans l'ensemble de la Somme, par une forte abstention. "On a une avance confortable" assure Damien Rieu, ex-membre du mouvement Génération Identitaire, candidat RN avec Yaël Ménache. Avec 2446 voix au premier tour, soit 686 d'avance sur le binôme de gauche (22,7%), le matelas est-il suffisant alors que près de 13.000 électeurs ne se sont pas rendus aux urnes ?

Il faut absolument que les électeurs se ressaisissent - Damien Rieu (RN)

Pour Damien Rieu, les électeurs qui se sont abstenus sont justement ceux qui pourraient faire gagner son binôme. "Il faut absolument que les électeurs se ressaisissent et aillent exprimer leur colère dans les urnes (...) On a énormément d'électeurs qui ne sont pas allés voter, s'ils se réveillent, on peut doubler ou tripler notre nombre d'électeurs" assure Damien Rieu, qui en appelle aux électeurs de droite pour "faire barrage à la candidate d'extrême-gauche." Le candidat RN critique le front républicain contre son binôme, qu'il qualifie de "tambouille politicienne."

Pour nous, il est important d'aller chercher les abstentionnistes - Valérie Kumm (La Somme en commun)

"Je n'en ai rien à faire de ce que pense monsieur Rieu" rétorque Philippe Varlet, conseiller départemental sortant, arrivé troisième et donc éliminé au 1er tour avec 20,64% des suffrages exprimés, pas assez pour atteindre la barre des 12,5% d'électeurs inscrits. Issu de la majorité de la droite et du centre au département, Philippe Varlet invite à voter pour le binôme de Valérie Kumm et Christophe Boulogne. "Que (Damien) Rieu soit le conseiller départemental du canton de Péronne, ce serait une catastrophe" estime-t-il.

Valérie Kumm, du binôme des partis de gauche unis sous la bannière La Somme en commun, se réjouit de ce soutien. "On ne peut pas être content d'avoir en face de soi quelqu'un qui prône des idées identitaires (...) c'est, je pense, l'affaire de tous" déclare-t-elle. Comme Damien Rieu, la candidate ancienne maire de Péronne (2008-2014) veut aller chercher les électeurs qui se sont abstenus au premier tour. "Pour nous, il est important d'aller chercher les abstentionnistes. Je pense que ce sont plutôt des démocrates, non des gens qui prônent des idées extrêmes."

Résultats du 1er tour des élections départementales dans le canton de Péronne

Yaël Ménache - Damien Rieu (RN) : 31,55% - Second tour

Christophe Boulogne - Valérie Kumm (La Somme en commun, gauche) : 22,7% - Second tour

Philippe Varlet - Séverine Mordacq (Unis pour la Somme, centre-droite) : 20,64% - Eliminés

Annick Estienne - Vincent Morgant (Sans étiquette) : 15,53% - Eliminés

Michael Davenne - Céline Leclere (Sans étiquette) : 9,58% - Eliminés