Echos de campagne: quels sont les enjeux dans la Somme pour les élections départementales?

Les élections départementales et régionales les 20 et 27 prochain. Chaque jour France Bleu Picardie vous décortique les enjeux des ces élections. Dans le département de la Somme il y a 23 cantons, 23 binômes, donc 46 sièges à l'assemblée.

L'enjeux c'est de décrocher la majorité pour que l'exercice du pouvoir ne soit pas trop périlleux et pour qu'un vote du budget ou le lancement d'un projet ne soit pas mission impossible surtout en cas de majorité de circonstance. Il y a actuellement une majorité de binômes de droite et du centre, face à la gauche et les écologistes. Il y a aussi le non inscrit communiste Cédric Maisse et deux élus rassemblement national.

Quand on regarde dans le rétroviseur en 2015, le Front National était dans la course dans 22 des 23 cantons après le premier tour devenu le Rassemblement National il est finalement implanté dans un seul canton celui de Corbie. Cette fois-ci le RN est présent dans tous les cantons. Face à lui la droite comme la gauche ne fait pas bloc partout: exemple à Amiens-ouest où il y a trois listes à gauche. Dans le canton de Flixecourt, la droite a été incapable de présenter un candidat face au duo communiste et socialiste, le laissant seul face au rassemblement national. Autre facteur le taux d'abstention déjà important au second tour en 2015 il pourrait exploser cette année.