École musulmane de Valence : le maire pointe "l'incohérence et la lâcheté" de l'État

Nicolas Daragon s'explique en exclusivité sur France Bleu Drôme Ardèche ce mardi matin après l'annulation de la vente d'un terrain à l'école musulmane de la ville en conseil municipal. Entretien.

Le conseil municipal a annulé la vente d'un terrain de la ville au profit de l'école musulmane qui souhaitait s'agrandir. Vous aviez pourtant fait voter cette vente lors du dernier conseil municipal. C'était au mois de juin. Pourquoi ce revirement de situation ?

Nicolas Daragon : Parce qu'il faut s'en tenir aux faits. Nous avons voté, le 27 juin dernier, une délibération qui a ému énormément de monde, des associations, des médias. Et donc, il fallait qu'on prenne en considération leurs réactions. On a eu un déferlement de propos malveillants également. J'ai donc décidé de questionner à nouveau l'État sur ce dossier. J'ai questionné le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation et j'ai eu une réponse d'alerte de la part de la préfète. Cette première réponse est venue s'ajouter à un recours sur les conditions de la délibération, une recommandation sur la consommation de foncier dans ce quartier également. Et donc nous avons décidé de revenir en arrière sur cette délibération et c'est l'État qui nous a incités à le faire.

Vous aviez pourtant accepté au départ de vendre le terrain communal ?

Nicolas Daragon : Parce que cette école a été créée en 2012 et contrôlée tous les ans par l'Éducation nationale avec des rapports extrêmement positifs. En 2019, elle a demandé à passer sous contrat et à trois reprises, l'État, par la voix de l'Éducation nationale, a dit qu'il était favorable à un passage sous contrat, à condition de changer de locaux. Parce que le 28 décembre dernier, j'ai demandé à la préfecture de recevoir les porteurs de projet pour nous donner un avis et que, jusqu'au vote de la délibération du 27 juin dernier, aucune alerte ne nous a été donnée. On est même dans une totale incohérence entre les informations qui nous ont été livrées par l'État avant la délibération et finalement les informations qui nous ont été livrées après la délibération. Ce qui nous amène à être dans une situation extrêmement compliquée et inacceptable.

Des alertes, des suspicions en tout cas de radicalité. La préfecture vous a demandé, dans l'été, de revenir sur cette vente. Dans quels termes exactement ?

Nicolas Daragon : Sur des fondements juridiques qui entachent d'illégalité les réponses de l'État. Il m'est difficile de les livrer in extenso. Il appartient à la préfecture de dire exactement ce qu'il en est. Moi, je regrette très sincèrement cette absence de clarté et de cohérence, de constance même dans la ligne de conduite de l'État. Si ça avait été différent, je pense qu'on n'en serait pas dans cette situation.

Vous auriez aimé que les services de l'État mettent en avant les liens supposés de l'école avec le mouvement des Frères musulmans ?

Nicolas Daragon : Dans notre pays, le pays des Lumières, c'est soit on est dans la République, soit on est en dehors de la République. La règle vaut pour tous, pour l'école "Valeurs et réussite" également. Si cette école privée hors contrat est dans la République, alors elle mérite d'être accompagnée, traitée comme toutes les écoles privées hors contrat. Si elle est en dehors de la République, alors elle doit être interdite. Et c'est la question que je pose aujourd'hui. Ça veut dire que les réponses que nous avons obtenues de la préfecture me questionnent aujourd'hui. Comment se fait-il que l'école fasse sa 11e rentrée tranquillement en septembre dernier ? Il y a une totale incohérence. Je dirais même qu'il y a une forme de lâcheté de la part de l'État. Et je rajoute que le dispositif législatif en France fait qu'il n'y a pas d'arsenal disponible pour avancer sur ce type de dossier. Je m'attaque pas à l'État local, je dis que l'arsenal juridique disponible n'est pas adapté et, qu'à un moment, soit tout va bien et dans ce cas là, on doit vendre ce terrain et cette école doit se construire au profit des enfants. Soit c'est la situation qui m'est décrite par l'État au niveau local et dans ce cas-là, au niveau national, le ministère de l'Intérieur doit prendre des mesures.

Mais, si vous vous estimez qu'il n'y a pas de problème avec cette école, pourquoi cédez-vous finalement à l'État ?

Nicolas Daragon : Parce que moi, je n'ai pas la compétence sur l'enseignement. Ça veut dire que je ne rentre pas dans cette école pour contrôler la qualité de l'enseignement. Et l'Éducation nationale dit depuis le début que c'est merveilleux. Et deux, je n'ai pas la compétence sur le renseignement intérieur. Ça veut dire que moi, je n'enquête pas sur les gens, je ne sais pas ce qu'ils font, ça n'est pas mon métier. Et donc quand, avant le 27 juin, je n'ai pas d'alerte et qu'après le 27 juin, j'ai toutes ces alertes, je me mets en retrait, c'est l'évidence, et je laisse l'État remplir ses missions.

L'École a déjà annoncé qu'elle allait porter plainte pour discrimination. La ville risque des recours. Y-êtes-vous prêt ?

Nicolas Daragon : Bien sûr mais nous, on assumera nos responsabilités à condition que l'État assume les siennes. Et la question est là, en vérité. C'est bien de la responsabilité de l'État de décider si cette école est adaptée aux règles de l'enseignement. Cette école est adaptée, par exemple, à la loi sur le séparatisme, puisque c'est le sujet qui a été abordé à plusieurs reprises. Moi, je me sens serein aujourd'hui parce que j'ai rempli ma part de la mission.