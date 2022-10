Ecole musulmane de Valence : plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de la Préfète de la Drôme

L'affaire de l'école musulmane de Valence et de ses liens supposés avec les Frères musulmans est loin d'être terminée. L'association Valeurs et Réussites qui gère l'école et qui porte le projet d'agrandissement annonce avoir envoyé, ce lundi, au procureur de la République de Valence une nouvelle plainte simple. Après la plainte contre X pour discrimination, celle-ci vise nominativement la préfète de la Drôme pour dénonciation calomnieuse.

Un courrier du 27 juillet au cœur de la plainte

L'avocat de l'association s'appuie sur le courrier envoyé par Elodie De Giovanni au maire de Valence le 27 juillet. Selon cette lettre, que l'association dit avoir consultée en mairie, la préfète estime que le projet d'agrandir l'école est en contradiction avec la politique de la ville menée par l'Etat d'ouvrir le quartier sur l'extérieur, de "contrer des dynamiques d'enfermement communautaire". Elle souligne également que l'association "et les structures auxquelles elle est affiliée font l'objet de la plus grande attention de la part des services de l'Etat au nom de la lutte contre le séparatisme". Pour l'avocat de l'association, la dénonciation calomnieuse est caractérisée.

La préfète de la Drôme que nous avons sollicitée ne fait pas de commentaire. Elle nous avait déjà fait savoir qu'elle se tenait à la disposition de la justice.