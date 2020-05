Le gros coup de gueule de la maire de la Ferté Saint-Aubin contre le ministère de l'Education nationale

Constance de Pélichy, maire de la Ferté Saint-Aubin, au sud d'Orléans, se dit ulcérée : dans une tribune adressée ce jeudi à la presse, l'élue (LR) affirme que "l'état défaillant se défausse sur les maires et les directeurs d'établissements", juste avant la réouverture des écoles du 11 mai.

Constance de Pélichy n'est pas coutumière du fait. De tempérament généralement calme, la maire de la Ferté Saint-Aubin, dans le Loiret, se dit "ulcérée" dans une tribune adressée à France Bleu Orléans dans laquelle elle manifeste sa colère contre le ministère de l'éducation nationale, à quatre jours de la réouverture des écoles dans sa commune.

Tout était prêt"

L'élue LR, maire depuis 2014 (dont la liste l'a facilement emporté au premier tour des municipales en mars), affirme qu'après plusieurs semaines de travail, "tout était prêt mardi 5 mai" pour accueillir les élèves de la Ferté Saint-Aubin dès la semaine prochaine, après plus d'un mois et demi de fermeture des écoles pour cause de confinement décidé par le gouvernement face au coronavirus.

J'explose !"

Mais patatras, ce mercredi : "beaucoup d'enfants ne pourront être accueillis à l'école, faute de professeurs", indique Constance de Pélichy. "L'académie invite les directeurs d'écoles à se tourner vers les maires pour trouver une solution. Ainsi, c'est à moi de décider quel enfant a le droit d'aller à l'école et quel enfant n'ira pas. J'explose !"

L'élue, également conseillère régionale en Centre Val-de-Loire et secrétaire générale adjointe du parti Les Républicains, affirme faire le maximum, avec les directeurs d’école, "pour avancer, à l'aveugle" : "il nous reste quelques jours pour trouver (...) des solutions pour accueillir un maximum d’enfants dans de bonnes conditions sanitaires. Je vous promets de les mettre à profit pour réussir là où l’Etat échoue."

Colère froide contre la rue de Grenelle

Car Constance de Pélichy accuse clairement le ministère de l'éducation nationale : "ne nous y trompons pas, nous n’en serions pas là si le ministère de l’éducation nationale avait véritablement préparé cette rentrée. Les seuls responsables de cette cacophonie habitent Paris".