Economies sur les APL : la grosse colère des bailleurs sociaux isérois

Alors que le gouvernement envisage de les forcer à baisser leurs loyers de 50 à 60 euros mensuels, pour compenser une baisse identique d'APL, les bailleurs sociaux dénoncent une "remise en cause du modèle français de logement social".

"Les APL c'est important sur le budget de la France, reconnait Stéphane Duport-Rosand, directeur du bailleur social isérois Actis, 18 milliard d'euros" mais pourquoi les économies devraient se faire au détriment de la politique sociale du logement? Interroge, ou plutôt dénonce, celui qui est aussi président de l'association Absise, qui regroupe tous les offices HLM isérois. "95% de notre budget de fonctionnement repose sur les loyers. Il faut tout faire pour que ce ne soit pas inscrit dans la future loi de finance".

"Si la mesure passe nous ne pourrons plus rénover (énergétiquement notamment) ni construire comme nous le faisons" poursuit Stéphane Duport-Rosand. Chaque année en Isère les bailleurs sociaux réhabilitent 1800 logements par an et en construisent 1500 neufs. "Il y aura un impact sur l'économie locale, sur le bâtiment" appuient en coeur Christian Coigné, vice-président au logement du Département, et Christine Garnier, vice-présidente au logement de la Métropole de Grenoble, qui ne sont pourtant pas du même bord politique. "Dans la Métropole le logement social représente 40% des constructions de logements neufs" précise Christine Garnier.

Décrite comme une "catastrophe" par des collectivités qui, chacune, garantissent également pour plus d'un milliard d'euros d'emprunt des bailleurs sociaux, la volonté gouvernementale le serait aussi pour les locataires. Et les 5 associations représentatives de locataires sont en soutien des bailleurs. "En apparence ça ne changera pas grand-chose pour les locataires, explique Julie Slama, directrice de la CSF38, Confédération syndicale des familles, sauf qu'en réalité ça remet complètement en cause les dépenses que va pouvoir engager le bailleur pour améliorer leur cadre de vie, et puis la tendance qu'on a constaté ces derniers temps suite aux désengagements de l'Etat sur les dotations aux bailleurs c'est que du coup ils se retournent vers les locataires, puisque la loi peut permettre aux bailleurs de faire des augmentations de loyers liées à des travaux**."**

Dans les jours et semaines qui viennent les bailleurs ont prévus d'alerter leurs locataires des risques que feraient courir la mesure envisagée par le gouvernement et de rencontrer et/ou saisir du problème les députés isérois, qui sont 9 sur 10 à appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron.