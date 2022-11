Ecoterrorisme : "On dit quoi quand il y a de vrais actes de terrorisme ?" s'insurge Fabien Roussel en Mayenne

Samedi 29 octobre, plusieurs milliers de personnes avaient participé à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, à un rassemblement pour protester contre la construction d'une méga-bassine, une réserve d'eau destinée à une irrigation agricole à l'est de Niort. 1500 gendarmes avaient été mobilisés pour empêcher les manifestants d'entrer sur le chantier. Des heurts avaient éclaté.

ⓘ Publicité

D'après le ministère de l'Intérieur, une soixantaine de membres des forces de l'ordre avaient été blessés, Gérald Darmanin dénonçant "l'écoterrorisme" dont ont fait preuve, selon lui, une partie des manifestants. "Ce mot ne me gêne pas dès lors qu'il y a un certain nombre d'actes qui sont des actes de menaces, pas seulement sur des biens mais aussi sur des personnes" avait estimé, pour sa part, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.

Lors d'une réunion publique à Laval, ce lundi 7 novembre, le député du Nord et leader du parti communiste français, Fabien Roussel, a dénoncé les propos de Gérald Darmanin : "c'est grave, c'est facile de faire ça, ce n'est pas bien. Car, quand il y a de vrais actes de terrorisme, comme au Bataclan, on dit quoi ? On les met sur le même tableau ? On ne peut pas jouer avec ces mots-là car, justement le terrorisme, qui tue d'une manière barbare, existe et on doit le combattre. Ne nous trompons pas de mot". Fabien Roussel a également expliqué qu'il ne soutient pas les modes d'action comme celui de Sainte-Soline.