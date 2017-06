ECOUTEZ Duel PS-LREM dans la 2e circonscription de la Sarthe

A l’issue d’un premier tour très serré, la députée PS sortante de la 2e circonscription, Marietta Karamanli, compte moins de 700 voix de retard sur Aurélie Pérot. Les deux candidates ont débattu ce mardi sur l’antenne de France Bleu Maine, émission en partenariat avec Ouest-France.

Dans la deuxième circonscription de la Sarthe, la sortante, la socialiste Marietta Karamanli doit faire face à la candidate La République En Marche au second tour : Aurélie Pérot, transfuge de l'UDI, est arrivée légèrement en tête dimanche, avec moins de 700 voix d'avance. Chacune va devoir aller chercher des réserves de voix dans une circonscription assez nettement coupée en deux. Car si, au Mans, les deux candidates sont au coude à coude à l'issue du premier tour, ailleurs les scores sont beaucoup plus tranchés.

Un duel très serré

D'un côté, il y a la couronne mancelle avec ses lotissements et ses classes moyennes supérieures. A Arnage, Changé, Ruaudin, Yvré, Savigné ou Sargé-lès-Le Mans, la candidate LREM arrive nettement en tête. A l'inverse, Marietta Karamanli l'emporte dans la partie rurale de la circonscription, autour de Bouloire et de la vallée de la Mérize. Pour l'élue socialiste implantée de longue date dans l'agglomération mancelle, c'est un paradoxe. Mais à l'évidence elle subit de plein fouet l'effet Macron. Comparé à 2012, elle voit son score réduit de moitié et perd 12 600 voix. Une situation qu'elle dit avoir bon espoir de remonter, rappelant qu'elle comptait 4000 voix de retard sur Jean-Marie Geveaux (UMP) au premier tour de 2007, avant de lui ravir la circonscription avec 52,48% des suffrages.

Ecoutez le débat de la 2e circonscription de la Sarthe avec Aurélie Perot (LREM) et Marietta Karamanli (PS) Copier

C'est donc une campagne de deuxième tour croisée que les candidates vont mener, en allant chacune chercher les voix sur le terrain de l'autre. Dans l'agglo pour Marietta Karamanli, afin de mobiliser notamment les quartiers populaire du Mans où l'on a peu voté. En zone rurale pour Aurélie Pérot, qui va tenter d'y combler son déficit de notoriété. Pour la candidate socialiste, l'enjeu sera aussi de fédérer, à gauche, une partie des 6 000 électeurs écolos et insoumis. Car en face, la candidate En Marche, issue de l'UDI, risque fort de glâner une grande partie des 6 000 voix récoltés au premier tour par le candidat de la droite, Samuel Chevallier.