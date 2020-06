Les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection municipale à Meylan (Isère), dans la métropole grenobloise étaient en direct ce mardi matin sur France Bleu Isère. Philippe Cardin, pour l'union de la gauche et Joëlle Hours, soutenue par La République En Marche.

RÉ-ÉCOUTEZ | Municipales à Meylan : Débat entre Philippe Cardin et Joëlle Hours

Philippe Cardin et Joëlle Hours sur France Bleu Isère

Philippe Cardin est arrivé en tête lors du premier tour, Joëlle Hours est en position moins favorable avec, sur le papier, une dizaine de points de moins lors du vote en mars. Depuis, la campagne s'est mise en pause avec la crise du Coronavirus, mais à Meylan les affaires reprennent vite.

Jean-Claude Peyrin, arrivé 3e, a fait le choix de ne pas fusionner ni de présenter de candidature au second tour. Ce sera donc un duel ce dimanche. Philippe Cardin et Joëlle Hours débattent tous les deux sur France Bleu Isère avec Nicolas Crozel de leur vision de la ville de Meylan, mais aussi de la Métropole Grenoble-Alpes.

Joëlle Hours, professeur agrégée d'économie politique à l'université de Grenoble.

Philippe Cardin, professeur de Physique, directeur de recherches au CNRS, fondateur de l'institut des sciences de la terre.

8h10 Questions sur la Municipalité

La ville a-t-elle besoin de clarté ?

Philippe Cardin : Nous avons besoin de tourner cette page (quatre maires à Meylan pendant le dernier mandat), c'est la fin d'un cycle. Il est temps de tourner cette page. Cette division a entraînée de l'immobilisme. C'est la commune et ses habitants qui sont lésés. Le communiqué que nous avons eu de Michel Bernard est un nouvel épisode dans le "Dallas" local.

Joëlle Hours : J'espère avec une équipe totalement renouvelée apporter de l'apaisement. Les meylanais ne sont pas au centre du débat. Là, on attaque déjà les personnes. Il y a besoin de redonner de la confiance et du sens à la politique.

PC : M. Bernard avait affranchi madame Hours de l'affaire Tardy, (prise illégale d'intérêt pour laquelle la maire avait été condamnée en 2016), il faut l'expliquer aux meylannais.

JH : Je me suis engagée en 2014 en politique, et ces histoires sont bien anciennes, je n'habitais pas à Meylan. M. Cardin, je voudrais parler de la vidéo-protection, vous étiez pas pour et aujourd'hui vous voulez bien vous en servir !

PC : Oui, je vais m'en servir, car aujourd'hui on ne s'en sert pas.

Les projets à Meylan

JH : Nous voulons faire un gymnase du 21e siècle, nous sommes aussi la seule liste qui a une politique de santé ambitieuse.

PC : A Meylan, la santé, ce sont les praticiens libéraux et la maison médicale essentiellement. Ils vont bien. Nous, nous voulons surtout mettre le paquet sur l'Education. Rattraper le temps de l’immobilisme. Il y a une dégradation forte des salles communales, certaines prennent l'eau.

8h20 Questions sur la Métropole

JH : A la Métropole, nous ne partageons pas l'idée de la décroissance !

PC : "Avant même d'être élue vous faites un faux-pas et vous vous mettez à dos la majorité de la Métropole. A la Métropole, nous défendrons le projet politique qui est proche du nôtre, d'obédience socialiste ou verte, peu importe".

JH : "Vous attaquez ma probité, alors que vous annoncez que vous voulez rassembler. La gauche n'a pas le monopole de la solidarité".

Joëlle Hours, pourquoi ne voulez-vous pas de tramway à Meylan ?

JH : "Quand on a un tram, c'est un aspirateur à logement. Moi je voudrais un bus à haut niveau de service, Meylan doit rester un poumon vert"

PC : "La bétonnisation c'est le résultat de l'équipe actuelle. Vous avez vendu des parcelles communales pour faire des logements. La métropole est rentrée dans un syndicat de transport avec la métropole, avec une cohérence.