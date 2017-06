ECOUTEZ Législatives en Sarthe : quel projet pour la ruralité ?

Retour sur l’émission spéciale organisée au lendemain du premier tour par France Bleu Maine et Ouest-France, sur le vote des Sarthois en milieu rural et leurs attentes avant le second tour.

Pendant toute cette semaine de l’entre-deux-tours, France Bleu Maine et Ouest-France donnent la parole aux candidats, mais aussi aux représentants de la société civile. Ce lundi , au lendemain du premier tour, nous faisons le point sur le vote des campagnes sarthoises avec le regard de deux syndicalistes, Thomas Blot, Président des Jeunes agriculteurs de la Sarthe, et Dominique Chaperon, du syndicat enseignant SNUipp.

Emission spéciale : quel vote rural en Sarthe au premier tour des législatives ? Copier

Une émission dans laquelle il a beaucoup été question de l’abstention, très forte au Mans, mais aussi dans de nombreux secteurs ruraux où, traditionnellement, les électeurs se mobilisent davantage qu’en ville. Pourtant, l’abstention dépasse nettement les 50% dans de nombreuses communes.