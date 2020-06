ECOUTEZ – Municipales à Cherbourg : revivez le débat de l’entre-deux tours

Les quatre candidats encore en lice pour le second tour des élections municipales à Cherbourg ont débattu ce mardi 23 juin. Revivez ce débat organisé par France Bleu Cotentin, Ouest France et la Presse de la Manche.

Plus de trois mois après le premier tour des municipales, Benoît Arrivé, David Margueritte, Sonia Krimi, et Barzin Viel-Bonyadi sont toujours en lice pour la mairie de Cherbourg-en-Cotentin. Ce mardi 23 juin, les quatre candidats ont confronté leurs propositions pour la plus grande ville de la Manche.

Au menu de ce débat : les conséquences de la crise sanitaire, l'aide aux commerces, l'emploi, la santé, l'école, les grands projets, le transport ou encore la place du sport.

Cherbourg : le débat de l'entre-deux tours Copier

Le débat thème par thème

Défections et manque de dialogue : les candidats règlent leurs comptes.

Les candidats règles leurs comptes Copier

Les enseignements de la crise sanitaire

Partie 2 : les enseignements de la crise sanitaire Copier

L'aide aux commerces et l'emploi

Partie 3 : l'aide aux commerces et l'emploi Copier

L'école

Partie 4 : l'école Copier

La santé

Partie 5 : la santé Copier

Les grands équipements et la place du sport

Partie 6 : les grands projets et le sport Copier

La stratégie maritime

Partie 7 : la stratégie maritime Copier

Une minute pour convaincre

Une minute pour convaincre Copier

Pour rappel, le socialiste et maire sortant Benoit Arrivé (liste « Passion commune ») est en tête au premier tour avec 42,10% des voix devant le vice-président LR de la Région Normandie David Margueritte (liste « l’Avenir en tête ») qui a rassemblé 29,68% des suffrages. La députée LREM Sonia Krimi (liste « Pour vous ! » est arrivé en troisième position avec 14,26%. Barzin Viel-Bonyadi (liste « La coopérative citoyenne ») est juste derrière avec 13,97% des votes.