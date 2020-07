Eddy Valadier "Je suis un élu libre (..) Il y a match" avec Franck Proust

Qui va succéder à Yvan Lachaud à la tête de Nîmes Métropole ? Sur le papier, ils sont encore 2 candidats, la veille de l'élection ce mercredi. D'un côté, le favori, Franck Proust (LR), ex-premier adjoint de Jean-Paul Fournier le maire de Nîmes. De l'autre, le maire de Saint-Gilles : Eddy Valadier (LR également), qui vient de faire son 7h50 ce mardi sur France Bleu Gard Lozère. Eddy Valadier vient d'être réélu dans sa mairie, il a aussi derrière lui plus de 10 ans de vice-présidence à la métropole.

Ces dernières heures, Franck Proust a bien tendu la main, pour éviter qu'il y ait 2 candidats à la présidence de la Métropole. Mais Eddy Valadier ne veut pas reculer. "Je confirme ma candidature. Je suis un candidat serein, mobilisé, conscient dans le choix des élus rencontrés. Je crois aujourd'hui qu'il y a match, cette élection va se jouer probablement à 2 ou 3 voix". Lui qui est "maire de la 2e ville de l'agglo, une commune à la fois urbaine et rurale" rappelle également qu'il a été classé dans le Top 5 des élus les plus assidus. Réputé pour sa capacité à décrocher des subventions en frappant avec succès à toutes les portes, il sait que c'est l'un de ses principales forces : "je crois qu'à St-Gilles j'ai démontré mon aptitude à redynamiser ma collectivité". Et ce talent, l'agglomération en aurait vite besoin :"On vient de subir une crise sanitaire importante, avec des conséquences économiques fortes"

Ses priorités ? "Au moins 3. Les transports, l'économie et le développement durable"

"Chacun connaît mon indépendance. Je suis un élu libre. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ont fait les uns et les autres sur cette agglomération. Mais il faut franchir une nouvelle étape, c'est ce que je propose à l'ensemble des élus dans un esprit d'apaisement et de volonté de fédérer " Eddy Valadier, sur France Bleu Gard Lozère