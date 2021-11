Législatives 2022 dans le Gard : Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles, ne se présentera pas

Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles (Gard), ne se présentera pas aux législatives du printemps prochain. Réélu maire en 2020, réélu conseiller départemental du Gard en 2021, l'homme dit vouloir rester présent et actif au plus près de ses concitoyens;

Eddy Valadier, maire de Saint Gilles, la commune la plus peuplée de la deuxième circonscription du Gard, dit avoir été sollicité pour les prochaines législatives, juste après la présidentielle du printemps prochain. Mais l'homme décline. Réélu maire de Saint-Gilles avec plus de 70% des suffrages en 2020, réélu conseiller départemental du Gard en 2021 avec plus de 63% des voix, il dit s'être "engagé à m’investir pour notre territoire avec fidélité, loyauté et constance". Et il poursuit : "Mon engagement public n’est pas guidé par la recherche permanente de nouveaux mandats, fussent-ils aussi nobles que celui de député, ni par un esprit de carrière".

"J’ai pris la décision de ne pas me porter candidat aux prochaines élections législatives sur la deuxième circonscription du Gard et de ne pas participer à cette campagne électorale, mais de rester présent et actif au plus près de nos concitoyens. "

Dans le même communiqué, Eddy Valadier rappelle avoir pris des engagements devant les électrices et électeurs de Saint-Gilles, devant les neuf maires du canton de Saint-Gilles ainsi que devant les 39 maires de Nîmes Métropole. Et il conclut : "Alors que nombre de nos concitoyens s’interrogent sur le sens de l’engagement politique, j’ai pris la décision de ne pas me porter candidat aux prochaines élections législatives sur la deuxième circonscription du Gard et de ne pas participer à cette campagne électorale, mais de rester présent et actif au plus près de nos concitoyens. "