En visite à Laval, Édouard Philippe apporte son soutien à François de Rugy pour les Régionales

Environ 80 personnes sont venues à la rencontre d'Édouard Philippe et de Gilles Boyer à la librairie M'Lire à Laval. L'ancien chef du Gouvernement et son conseiller ont publié un livre qui raconte les coulisses des 1145 jours passés à Matignon avec notamment la gestion du début de la crise sanitaire. Impressions et lignes claires est publié aux éditions JC Lattès.

En marge de cette séance de dédicaces à Laval, Édouard Philippe a accordé un entretien à France Bleu Mayenne.

Vous étiez en dédicaces pendant deux heures, c'est un exercice que vous appréciez ?

C'est un exercice très agréable. Quand vous écrivez un livre, il n'y a pas beaucoup de choses plus agréables que de pouvoir rencontrer, soit des lecteurs qui ont déjà lu le livre et qui veulent une signature, soit des gens qui l'achètent pour le lire. Et dans cet échange qui est souvent bref, c'est vrai., mais qui est aussi très direct et très sympa, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à retenir. On aime beaucoup ça.

On a senti beaucoup de bienveillance à votre égard et réciproquement.

Beaucoup de bienveillance, oui c'est vrai. Les gens qui viennent, qui achètent le livre et qui veulent une signature disent souvent des choses très gentilles. C'est donc un moment très agréable. Quand vous avez écrit quelque chose, quand vous avez voulu prendre un peu de hauteur, réfléchir à ce que vous aviez vécu, à ce que vous aviez ressenti, à ce que vous retenez d'une expérience aussi fascinante et aussi particulière que Matignon, c'est très agréable que ceux à qui vous avez voulu expliquer comment vous l'avez vécu et comment ça s'était passé, vous disent que ils ont mieux compris tel ou tel aspect du sujet ou qu'ils ont un désaccord sur tel point qu'il aurait plutôt fallu faire ça. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est très agréable, c'est très agréable. Et puis, accessoirement, ça donne l'occasion de se promener partout en France. Vous savez, après une année comme celle qu'on vient de passer avec beaucoup de contraintes sur les déplacements, le simple fait de pouvoir aller de ville en ville est un plaisir. Ça prend du temps, mais c'est un plaisir. Ça permet de découvrir des nouvelles villes quand on ne les connaît pas. Il se trouve que aujourd'hui, je suis à Laval et demain matin, je serais à Angers et ce sont deux villes que je connais.

Vous avez écrit ce livre assez rapidement après la fin de vos fonctions de premier Ministre. C'était un besoin pour vous ?

On a commencé à l'écrire, avec Gilles Boyer, trois semaines après être partis de Matignon et on l'a écrit en six mois pendant les vacances d'été, à la rentrée et jusqu'à Noël. Et c'était un besoin, oui. Moi, quand je vis quelque chose d'intense, je ne prends pas de notes pendant. Mais après, j'aime bien me poser et me dire "bon, ok, qu'est ce qui s'est passé ?" Et cet exercice là fixe la mémoire, il permet de prendre un peu de hauteur et permet aussi de réfléchir. Et vous savez, dans le monde en général, et peut être encore plus dans le monde politique, passez un peu de temps à réfléchir, ça ne nuit pas.

Quelle est votre réaction suite à ce qui s'est passé cette semaine dans la Drôme à l'encontre du Président de la République ?

Je n'ai pas du tout envie de participer au concours du commentaire sur ce qui se passe. Je n'ai pas envie d'être dans le commentaire permanent du geste, de la déclaration, de la réaction à la déclaration. Notre pays vit un moment compliqué. J'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de dire que nous allions avoir à affronter des tempêtes et que nous vivions dans un monde dangereux. Que la société française était, à bien des égards, crispée et qu'elle est aussi assez détendue en ce moment parce que la perspective du déconfinement est quand même quelque chose d'assez joyeux. Donc, il y a aussi une forme d'excitation joyeuse. Et donc la seule chose, il me semble, qu'un responsable public doit faire, c'est de réfléchir à ce que nous voulons pour le pays et aux moyens d'y parvenir. Le reste, le commentaire, ce n'est pas de mon ressort.

Nous sommes en pleine période électorale, est-ce que vous apportez votre soutien à des candidats en Mayenne ou dans la région ?

J'aurais mauvaise grâce à dire aux électeurs de tel ou tel département ou de telle ou telle région, ce qui doivent faire. Ce qui est vrai, c'est que je connais beaucoup des candidats et que pour beaucoup de ces candidats, quand je les connais et que je m'entends bien avec eux, j'exprime une préférence. J'aurai l'occasion, ce samedi, sur la route d'Angers vers La Baule, de voir François de Rugy et j'ai écrit dans le livre l'estime que j'ai pour François. Tout le monde le sait. Je l'ai écrit, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai aussi des relations très respectueuses et même très cordiales avec la présidente Christelle Morançais, avec qui j'ai travaillé et avec qui je me suis très bien entendu. Certes, il y a des élections mais cela n'empêche pas de dire le bien qu'on pense de ceux avec qui on a travaillé et qu'on a croisé. Et moi, je ne m'interdis jamais de dire du bien des gens que j'estime.