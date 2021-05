Edouard Philippe sur France Bleu Limousin : "ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de notre pays"

Présent à Limoges ce mercredi pour dédicacer son livre "Impressions et lignes claires" - qu'il co-signe avec son ancien conseiller politique Gilles Boyer" dans le cadre de Lire à Limoges, Edouard Philippe était l'invité exceptionnel de France Bleu Limousin ce mercredi matin. L'ancien premier ministre a commenté l'actualité locale à commencer par la candidature de Claude Chirac qu'il a saluée. "C'est une bonne nouvelle pour la Corrèze et c'est une bonne nouvelle pour les électeurs du canton de Brive 2" a tenu à souligner Edouard Philippe.

"Il reste beaucoup de choses à faire pour l'agriculture" Edouard Philippe

L'ancien chef du gouvernement a aussi beaucoup insisté sur l'angoisse et la peur du pouvoir lors de sa prise de fonctions à Matignon. Des peurs qu'il souligne dans son livre co-écrit avec son ancien conseiller politique Gilles Boyer. Mais Edouard Philippe ne pouvait pas non plus rester silencieux sur la situation de l'agriculture lors de son passage en Limousin, lui qui a porté lorsqu'il était aux manettes la loi Egalim. "Il y a encore beaucoup à faire et il y aura toujours beaucoup à faire car l'agriculture a des besoins et des techniques qui changent en permanence" reconnait l'ancien chef de Matignon et pour lui ce sont les éleveurs qui sont dans la situation la plus délicate.

La République En Marche dans les prochaines élections

Concernant les prochaines élections départementales et régionales, et l'implantation du parti LREM localement Edouard Philippe reconnait qu'il faut du temps "_Enraciner un mouvement politique sur un territoire c'est très long surtout lorsqu'il part d'en haut". _Il salue aussi la candidature en Nouvelle Aquitaine de Geneviève Darrieussecq qui conduit une liste. "Elle était membre de mon gouvernement , c'est une femme formidable" précise encore l'ancien premier ministre.

Quant à ses ambitions personnelles et un éventuel avenir tourné vers l'Elysée Edouard Philippe s'est contenté de préciser "Ce qui m’intéresse c'est la suite, c'est ce que devient notre pays...Si je veux mettre en place une politique cohérente on doit réfléchir à la stratégie de la France et pas à la tactique des individus" conclut l'ancien chef de Matignon sur France Bleu Limousin.