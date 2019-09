Edouard Philippe au petit-déjeuner avec Nicolas Florian : Thomas Cazenave pas fâché

Le Premier ministre Edouard Philippe sera ce mardi au congrès des Régions de France à Bordeaux, après avoir pris le petit-déjeuner avec le maire LR Nicolas Florian, à six mois des municipales et alors que LREM a désigné Thomas Cazenave pour les municipales. "Simple visite protocolaire" dit-il.

La scène sera scrutée ce mardi matin : Edouard Philippe sur les marches du Palais Rohan aux côtés de Nicolas Florian, le maire (LR) de Bordeaux, à six mois des élections municipales, alors que LREM a investi Thomas Cazenave. Photographes et caméras sont invités à venir immortaliser le moment avant que les deux hommes ne partent s'isoler pour un petit-déjeuner en tête à tête en mairie.

L'entrevue sera rapide. Nicolas Florian et le Premier ministre sont attendus avant 9 heures au parc des expositions de Bordeaux-Lac pour le congrès des Régions de France. Rapide mais plus que symbolique. Dans l'entourage du maire de Bordeaux, dans un sourire, on nous confirme, "oui, ce sera le pendant, mais à l’heure du petit-déjeuner, de la photo faite à la tombée de la nuit, une bière à la main, au campus de LaREM à Bordeaux, début septembre, d'Edouard Philippe avec Thomas Cazenave".

"Aucun écart entre Edouard Philippe et moi"

Une simple visite "protocolaire, normale, qui s’inscrit dans les usages de la République, quand une ville accueille un événement politique national important où le Premier ministre se rend" commente Thomas Cazenave. Un non-événement d'autant qu'il a été prévenu en amont de cette visite, par Edouard Philippe lui-même. Et d'ajouter, qu'il n’y a "aucun écart de vision et d’ambition entre moi et le Premier ministre, qui est, comme moi, engagé aux côtés d’Emmanuel Macron. Moi je suis clair et cohérent…. Au contraire de Nicolas Florian, qui se dit Macron-compatible mais qui ne partage pas sa vision européenne, et qui se dit sans étiquette pour les municipales mais qui est toujours membre de LR".