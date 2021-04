Edouard Philippe aussi fort qu'Astérix en librairie au Havre

"Impressions et lignes claires" d'Edouard Philippe et Gilles Boyer paru début avril a suscité un vif intérêt médiatique. L'ouvrage de 380 pages paru chez Jean-Claude Lattès se veut à la fois un récit des 3 années passées par le maire du Havre à Matignon à la tête du gouvernement. Mais aussi une réflexion plus large sur nos institutions. Les rares interviews très ciblées accordées par les deux hommes ont suffi à intéresser les lecteurs, bien que le maire du Havre ne dévoile rien de ses intentions et des ses ambitions futures.

A la librairie La Galerne du Havre le directeur Serge Wanstock s'attendait à ce que le livre attire du monde, mais pas autant: " Ca marche très fort, on a des chiffres très impressionnants les deux premiers jours qu'on peut comparer dans un tout autre genre à la sortie d'un Astérix ou à un nouvel Harry Potter, c'est à dire beaucoup plus que des livres de romanciers connus". Tout en précisant: "Le public havrais est particulier donc évidemment ce livre a une résonnance particulière ici au Havre par ce prisme local. Et c'est la première fois qu'un ex Premier Ministre écrit sur l'exercice du pouvoir moins d' 1 an après son départ de Matignon. Ca ne sera pas une vente très haut au long cours comme peuvent l'être des romans, mais c'est vrai de tous les livres politiques".

Serge Vanstock constate également que des acheteurs peu habitués à fréquenter la librairie son venus, "et je trouve toujours intéressant que la parution de certains livres amène en librairie des gens pas habitués à venir".

Le directeur de La Galerne Serge Vanstock © Radio France - Yves-René Tapon

