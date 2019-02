Edouard Philippe dans le Finistère

Edouard Philippe est arrivé à Brest pour la première étape de son périple dans le Finistère. Il a été accueilli par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale et plusieurs élus du Finistère. Diner à huit clos avant une rencontre ce vendredi avec les finistériens.

Pas de manifestants. Pas de gilets jaunes. Edouard Philippe est arrivé sans encombre en sous- préfecture de Brest où il a rencontré des élus : Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, les députés Jean- Charles Larsonneur, Erwan Balanant, le maire de Brest François Cuillandre, le maire de Quimper Ludovic Jolivet.

Juste un mot sur Alain Juppé

C'est un dîner à huit-clos. Edouard Philippe a juste pris le temps de commenter auprès des journalistes présents l'émotion d'Alain Juppé, les larmes aux yeux pour dire adieux à la ville de Bordeaux. "Je partage et je comprends cette émotion " dit le premier ministre " et j'ai une forme d'enthousiasme aussi, car dans les temps parfois troublés que nous vivons, qu'une personnalité comme Alain Juppé ait des responsabilités au Conseil Constitutionnel me semble un très bon augure."

Ce vendredi, programme chargé

Ce vendredi, Edouard Philippe a un programme finistérien chargé. Dès 9 heures à Dinéault près de Châteaulin, il visite l'exploitation agricole de Jean-Hervé Caugant, éleveur laitier en bio et élu à la Chambre d'agriculture avant d'échanger avec d'autres agriculteurs. A 10h45, il est attendu à Plomodiern, le village voisin, pour un "grand débat avec des acteurs économiques" et des élus. Il déjeunera ensuite avec les élus.

L'après-midi, Edouard Philippe doit se rendre sur le chantier de la voie express du centre Bretagne, un passge à 14H à Landeleau. Il est ensuite attendu à 14H3 à la mairie de Saint-Hernin près de Carhaix, réhabilitée, pour prendre la parole. Officiellement, son agenda ne prévoit rien de plus.