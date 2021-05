Edouard Philippe dédicace son livre à Reims : "ce qui m'intéresse, c'est le retour des lecteurs"

Il y avait beaucoup de monde à la médiathèque Jean Falala à Reims, ce mardi 25 mai, pour venir rencontrer l'ancien Premier ministre Edouard Philippe et son conseiller Gilles Boyer. Une centaine de personnes ont fait le déplacement pour cette dédicace organisée avec la librairie la Procure. Edouard Philippe et Gilles Boyer, étaient présents en cette fin de journée, disponibles pour leur public. Ensemble, ils ont vécu 1145 jours à Matignon et ont voulu en faire le récit." Il ne s'agit pas de tout dire, explique Edouard Philippe, mais de raconter ce que l'on a vécu. La pression, les doutes, les moments terribles, les bonheurs aussi, heureusement il y en a eu.

Avec ce livre, il s'agit de placer le lecteur dans un siège à côté de celui qui gouverne"

Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre en dédicace à Reims © Radio France - Sylvie Bassal

C'est vrai qu'à la lecture de l'ouvrage, paru chez Lattès, on touche de près le quotidien du Premier ministre, l'art et la manière de prendre des décisions et de choisir les mots pour les expliquer. "Pas toujours très bien, on s'en rend compte parfois" ajoute Edouard Philippe, avec un sourire dans la voix. 378 pages pour expliquer au lecteur une partie de ces trois années passées à Matignon. "J'adore faire ce tour de France, quarante villes sont prévues pour aller à la rencontre des lecteurs. Rappeler que dans ce livre, il y a du fond, des questions qui se posent pour l'avenir, sur la dette climatique, la dette publique aussi, aggravée par la pandémie et qu'il faudra bien payer." Edouard Philippe ne dit rien de plus sur l'avenir. Sur le sien. Sur ses ambitions. L'ancien Premier ministre ne tombe pas dans le possible piège d'une question sur l'intérêt d'un tel tour de France au moment où sa popularité est en hausse. "Il répète, "j'adore faire ce tour de France".