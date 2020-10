Edouard Philippe élu au conseil d'administration d'Atos ce mardi

Bientôt quatre mois après son départ de Matignon, Edouard Philippe, l'actuel maire du Havre vient d'être élu au conseil d'administration d'Atos, une société de services numériques française. L'assemblée générale d'Atos s'est déroulée mardi en région parisienne. En tant qu'administrateur, Edouard Philippe devra assister à une dizaine de réunions par an pour voter les décisions stratégiques de l'entreprise. Selon le site Capital, sa rémunération pourrait être entre 40 000 et 50 000€ par an en plus de ces indemnités de maire du Havre et président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole qui s'élève à 8 400€ par mois.

Le maire du Havre devra donc concilier ses activités chez Atos et sa casquette de maire mais il est déjà, régulièrement à Paris, au moins une fois par semaine. Sur les réseaux sociaux, Edouard Philippe se dit "honoré d'avoir été élu au conseil d'administration d'Atos." Il explique également que "la transition numérique, qui a connu une accélération sans précédent avec la pandémie de Covid-19, est un enjeu essentiel pour l'avenir de notre pays. Participer à ce défi économique et humain est passionnant."