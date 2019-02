Le Premier ministre Edouard Philippe en déplacement à Nantes et Rennes ce vendredi

Le Premier ministre est dans l'Ouest ce vendredi ! Depuis l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les élus des régions Bretagne et Pays de la Loire attendaient un geste de l'Etat pour améliorer l'accessibilité de leur territoire. Edouard Philippe, et plusieurs ministres, se déplacent donc à Nantes et Rennes pour signer trois contrats, notamment en lien avec la mobilité.

Le contrat d'avenir à Nantes

Le périple du Premier ministre débute en Loire-Atlantique, à Nantes. Edouard Philippe arrive vers 10h, au conseil régional des Pays de la Loire. Il sera accompagné de François de Rugy, ministre de la Transition écologique, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, et d'Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports.

Le Premier ministre vient signer le "contrat d’avenir", un document adopté en juillet dernier par le parlement des territoires que la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, avait réuni. L'accessibilité du territoire y figure en bonne place : le réaménagement de Nantes Atlantique et de ses accès routiers, le franchissement de la Loire, l'amélioration du réseau ferroviaire et du réseau routier régional, ou encore le développement du grand port Nantes Saint-Nazaire.

De nombreux élus locaux attendent un geste fort de l'Etat, notamment pour les mesures d'indemnisation versées aux habitants, qui vivent aux abords de l'actuel aéroport et dont les logements sont survolés par les avions.

Le "contrat d'avenir" définit également trois autres priorités : le développement de la recherche et de l’enseignement supérieur, la transition numérique et l'accompagnement de la transition écologique.

Le Contrat d'action publique et le pacte d'accessibilité à Rennes

Edouard Philippe se rendra ensuite à Rennes, à l'Hôtel de Région de Bretagne, à 14h. Là, il sera accompagné de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale et député du Finistère, de Jacqueline Gourault et d'Elisabeth Borne.

A Rennes, le Premier ministre signera le Contrat d'action publique pour la Bretagne. Un engagement pris par Edouard Philippe lors de son discours à Quimper en juin dernier, afin de donner plus d'autonomie à la région, le "droit à la différenciation".

Et comme à Nantes, Edouard Philippe vient parapher un pacte d'accessibilité, c'est-à-dire donner des compensations à la Bretagne après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. L'an dernier, le Premier ministre avait assuré que la desserte de la Bretagne serait renforcée, par les airs et par les rails, notamment par le développement de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques.