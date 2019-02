Edouard Philippe en déplacement à Rennes ce vendredi

Le Premier ministre est à Rennes ce vendredi après-midi, accompagné de quatre ministres, pour signer le Contrat d'action publique et le Pacte d'accessibilité de la Bretagne à l'Hôtel de Région. Des documents qui traitent notamment de l'accessibilité du territoire.

Après un déplacement à Nantes en matinée, Edouard Philippe est à Rennes ce vendredi après-midi ! Accompagné de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale et député du Finistère, de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, de Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des territoires, et d'Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports, il doit signer deux documents : le Pacte d'accessibilité de la Bretagne, et le Contrat d'action publique, autour du "droit à la différenciation", à l'expérimentation.

Edouard Philippe est arrivé vers 14h15 à l'Hôtel de Région de Bretagne, mais celui situé au Nord de Rennes (site de Patton), et non dans le centre-ville où ont lieu les sessions du conseil régional.

Et le président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, a commencé par une blague qui a fait rire la salle : ""Monsieur le Premier ministre, bienvenue à Rennes, votre deuxième étape en Bretagne aujourd'hui". Référence à la venue d'Edouard Philippe le matin à Nantes, où au conseil régional des Pays de la Loire, il a commencé son discours en saluant la présidente de la région... Bretagne !