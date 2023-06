Edouard Philippe en Gironde pour 2027? "Je ne suis pas là pour fixer un calendrier mais pour proposer"

Après le Loiret mercredi, la Gironde vendredi. Alors que beaucoup lui prête des ambitions présidentielles pour 2027 , Edouard Philippe s'est d'abord rendu dans la matinée à Bordeaux à l'assemblée générale du Médef où il a échangé avec des chefs d'entreprises. L'ancien Premier ministre a également rencontré les bénévoles du festival de musique ODP Talence , un événement au profit des orphelins des sapeurs-pompiers. "C'est une visite amicale et une visite politique", déclare le maire du Havre.

Un accueil républicain lui a ensuite été réservé à l'hôtel de ville de Pessac par le maire Franck Raynal, "un ami personnel", avant une réunion publique le soir sur la rive droite de Bordeaux avec tous les adhérents d'Horizons dans le département. Le maire du Havre est attendu samedi sur le bassin d'Arcachon à Arès pour un hommage à Simone Veil.

"Je suis content de retrouver des gens que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup. C'est le cas du maire de Pessac et de retrouver des gens qui se sont engagés avec moi. Et puis c'est une ville politique parce que je passe beaucoup de temps en ce moment à parcourir le pays et à essayer de comprendre des choses qui sont importantes pour l'avenir du pays et essayer de rencontrer des acteurs qui sont importants pour l'avenir du pays pour continuer à peser sur ce que je fais. On est en 2023, au mois de juin. Il y a une chose que j'ai apprise par la force de l'expérience, c'est que tout ceux qui, dans ce métier, brûlent les étapes, en général, se portent moins bien donc je ne suis pas là pour fixer un calendrier. Je suis là pour réfléchir, apprendre, comprendre, travailler et proposer."

Et tacler aussi... Le maire du Havre a ironisé sur la crise des Girondins de Bordeaux . "Je comprends qu'il y a une forme de provocation pour un vrai de venir à Bordeaux avec une voix cassée parce qu'il a célébré la montée en Ligue un. Je suis désolé, mais bon, les Girondins, c'est une grande équipe et ça finira par marcher."