Trois semaines après avoir renoncé à sa venue, le Premier Ministre sera finalement ce vendredi dans la capitale auvergnate. Au menu d'Edouard Philippe, le logement, la montagne et les experts-comptables. Le Cantalien Jacques Mézard sera - en partie - à ses côtés.

Edouard Philippe et Jacques Mézard vont-ils continuer à travailler ensemble ?

Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Clermont-Ferrand avait dû se "contenter" de la visite commune du Ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, et de la secrétaire d'Etat aux Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, pour présenter le programme commémoratif du centenaire de la première guerre mondiale. Les soubresauts gouvernementaux avaient contraint Edouard Philippe à déclarer forfait au dernier moment. Le Premier Ministre avait promis de venir pour de bon. D'autant que le futur remaniement ministériel n'interviendra pas avant le retour d'Arménie d'Emmanuel Macron ce vendredi.

Logement, montagne et experts-comptables

Selon nos informations, le Premier Ministre atterrira à 8 heures dans la capitale auvergnate où il devrait démarrer sa journée par une séquence consacrée au logement à la Chapelle des Cordeliers. Edouard Philippe exposera les actions mises en oeuvre dans le cadre de "Logement d'abord". Le Puy-de-Dôme et Clermont-Auvergne Métropole font partie des 24 territoires sélectionnés nationalement. Le toujours ministre de la Cohésion des Territoires (en charge du logement), Jacques Mézard, sera à ses côtés pour cette séquence matinale.

Le plan logement d'abord prevoit la mobilisation de 50 000 places de logement accompagné pour sortir les personnes de la rue #logementdabord — Jacques Mézard (@MezardJacques) December 21, 2017

Les deux hommes poursuivront leur visite auvergnate en prenant de la hauteur. Ils participeront au conseil national de la montagne et échangeront avec les élus au volcan de Lemptégy. Edouard Philippe redescendra ensuite à Clermont-Ferrand déjeuner en préfecture. Le Premier Ministre achèvera sa visite à la Grande Halle d'Auvergne en clôture du congrès national des experts-comptables.

La der pour Jacques Mézard ?

Jacques Mézard, lui, prendra un autre chemin avec un programme "parallèle". Il sera au sommet du Puy de Dôme à la mi-journée pour plébisciter l'inscription de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne au patrimoine mondial de l'Unesco. Il est vrai que par temps clair, on y voit aussi les Monts du Cantal.... Enfin, Jacques Mézard est attendu en milieu d'après-midi à Thiers pour la signature de la convention « Action Cœur de Ville ». Il déambulera ensuite dans le centre-ville de Thiers, avant d'assister à la confection d'un couteau à l'atelier d'Inserfac.

"On n'est pas au gouvernement pour être heureux, mais pour travailler" - Jacques Mézard

En attendant le nouveau remaniement, Jacques Mézard trace son chemin et respecte sa feuille de route. Le Puy-de-Dôme sera-t-il son ultime séquence en tant que ministre ? Edouard Philippe a sûrement la réponse... En novembre 2017, l'ancien bâtonnier du barreau d'Aurillac avait rappelé à qui voulait l'entendre : "On n'est pas au gouvernement pour être heureux, mais pour travailler. Tant que le président me fait confiance, je n'ai pas de raison de bouger contrairement à ce qui se dit ! "...