Edouard Philippe en visite inopinée à Saint-Lô

"C'est une visite amicale". Edouard Philippe s'est arrêté à Saint-Lô ce jeudi pour une courte visite, un déjeuner avec la maire Emmanuelle Lejeune puis une promenade d'une vingtaine de minutes dans le quartier historique de la ville, l'Enclos, autour de l'église Notre-Dame.

"Je devais aller du Havre à Rennes aujourd'hui. Quitte à faire ce voyage, autant s'arrêter à Saint-Lô pour voir des amis et parler avec eux", a expliqué l'ancien premier ministre :

Ca m'a donné l'occasion de me promener sur les remparts, ce que je n'avais jamais fait, ce qui est scandaleux pour un Normand ! Et puis d'échanger sur l'activité municipale et sur la façon dont on peut travailler ensemble.