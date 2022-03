Présidentielle 2022 : le parti Horizons d'Edouard Philippe pose ses jalons à Thionville

L'après Macron se prépare déjà pour Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre a pris la parole ce samedi 12 mars dans salle du Beffroi de Thionville pour inaugurer la nouvelle antenne de son parti Horizons en Moselle. Plus d'une centaine de personnes, élus et anonymes, l'ont écouté sur sa vision de la politique, la guerre en Ukraine, son soutien au candidat Emmanuel Macron, et surtout sur sa volonté de "voir loin."

Se projeter après 2022

Ce n'est pas vraiment une surprise, Edouard Philippe soutiendra Emmanuel Macron dans sa campagne à la présidentielle. "Je considère qu'il est important qu'il y ait quelqu'un qui tienne sérieusement la barre", a déclaré l'ancien ministre en tout début de discours. Après être revenu sur son exercice à Matignon, il a ajouté : "J'ai décidé de soutenir le Président de la République. Son bilan, c'est un peu le mien, y compris avec ses imperfections."

Le maire du Havre a ensuite abordé de grandes thématiques, comme l'éducation, les forces militaires, l'internationale, la santé... Avec, à chaque fois, la volonté de se présenter comme le porteur de longues réflexions. "J'ai voulu appeler le parti Horizons, car j'ai voulu insister sur quelque chose qui me parait imparfaitement pris en compte dans la vie politique française, c'est la nécessité de voir loin."

Edouard Philippe en pleine séance de dédicace à Thionville. © Radio France - Julien Penot

Un discours qui laisse transparaitre des ambitions pour l'élection 2027, même si l'intéressé les balaye aussitôt : "Je fais tout ce que je peux pour qu'il soit [Emmanuel Macron] réélu, et n'essayez pas de mettre le début, le commencement d'un petit truc..." a lancé l'ancien premier ministre, en pleine séance de selfie. Ses soutiens à Thionville sont plus directs sur la question : "Monsieur Macron a dit qu'il fera un dernier mandat, et je pense qu'Edouard Philippe sera le choix idéal pour les Français", a commenté après le meeting Véronique Schmit, première adjointe à la mairie.

En plus du maire de Thionville, une quinzaine d'autres édiles ont déjà pris leur carte à Horizons, comme Christian Estrosi à Nice ou Hubert Falco à Toulon.