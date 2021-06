Edouard Philippe « je connais Laurent Marcangeli, et je sais ce qu’il vaut »

L’ancien Premier ministre était à Ajaccio ce lundi dans le cadre de la dédicace de son livre « Impression et lignes claires ». Il en a profité pour rendre visite au maire d’Ajaccio, et lui affirmer son soutien dans le cadre de la campagne des élections territoriales.

La dernière visite en Corse d’Edouard Philippe date du 3 et 4 juillet 2019. À ce moment-là, l’homme était alors Premier ministre. Ce lundi, c’est dans la peau du maire du Havre et de l’auteur de livre qu’il s’est rendu à Ajaccio.

Au programme, déambulation sur le marché de la ville, apéritif, déjeuner au restaurant puis dédicace de son ouvrage, le tout accompagné du maire de la ville Laurent Marcangeli. Ce dernier candidat et tête de liste « Un soffiu novu » pour la droite et le centre dans le cadre des territoriales, n’y voit pas là un évènement de campagne. « Aujourd’hui nous mettons la campagne entre parenthèses. Je reçois un ami et je suis heureux qu’il vienne ici pour dédicacer son livre. D’ailleurs, il m’a demandé si le calendrier ne me gênait pas, et je lui ai dit qu’il était le bienvenu. »

Edouard Philippe lui aussi dément une visite dans le cadre des élections territoriales. Pour autant, lorsqu’il est questionné par la presse sur son soutien au maire d’Ajaccio, la réponse est sans ambiguïté. « Je ne suis pas corse, je ne suis pas né en Corse, et je ne suis pas le mieux placé pour dire ce qu’attendent ou non les corses. La seule chose que je peux vous dire avec certitude, c’est que je connais Laurent (Marcangeli), et je sais ce qu’il vaut. Je sais qu’il a tout ce qu’il faut pour être un excellent président de l’exécutif. »