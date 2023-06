Edouard Philippe : "Je préfère parcourir la France plutôt que parcourir les plateaux de télé"

Edouard Philippe s'est déplacé dans le Loiret ce mercredi. L'ancien Premier Ministre et actuel maire du Havre a visité le lycée agricole Le Chesnoy à Amilly, puis il a déjeuné avec 25 personnes, à Orléans, dont Christophe Bouquet, 1er adjoint à Amilly et référent régional du mouvement Horizons qu'a fondé Edouard Philippe ; Clémentine Cailleteau-Crucy, déléguée départementale d'Horizons et maire de Mardié ; Caroline Janvier, députée Renaissance du Loiret ; Richard Ramos, député Modem du Loiret ; Frédéric Néraud, vice-président du Département du Loiret et candidat aux prochaines sénatoriales .

Le maire d'Orléans, Serge Grouard (ex LR), était aussi présent à ce déjeuner. Parce qu'il connaît Edouard Philippe depuis longtemps : "N'allez pas chercher plus loin, politiquement je suis nulle part et je le reste" précise Serge Grouard, qui vient de quitter le mouvement "Utiles" qu'il avait rejoint en avril dernier . A l'issue de cette rencontre, Edouard Philippe a accordé une interview à France Bleu Orléans.

Quel est le sens de ce déplacement effectué aujourd'hui dans le Loiret ?

Edouard Philippe : Ce sont des déplacements que j'effectue de façon très régulière, à la fois pour mieux comprendre, échanger, réfléchir. Ce matin, j'ai ainsi pu visiter un lycée agricole assez exceptionnel, avec des jeunes gens enthousiastes, confiants dans leur avenir, ayant fait le choix de vivre dans le monde agricole, c'était très réjouissant. Et ce midi, j'ai donc rencontré des élus de sensibilités diverses. L'idée, c'est de rencontrer des Français, des Françaises, des lieux, des projets pour m'en inspirer, pour nourrir ma réflexion.

La région du Havre, c'est trop étroit pour ce genre de rencontres ?

Je le fais bien sûr au Havre, où j'apprends beaucoup, c'est la ville que j'aime et que j'essaie de transformer. Mais Le Havre, ce n'est pas la France ! La France, elle est très diverse, et si on veut comprendre les problématiques rurales, de sécurité, les relations entre les métropoles et la ruralité, si on veut comprendre les enjeux de la transformation climatique, eh bien ! il faut se déplacer, il faut aller rencontrer le maximum de gens, le maximum de lieux. C'est ce que je fais depuis un an et demi. Je l'ai beaucoup fait quand j'étais Premier Ministre, mais là, c'est plus détendu, tranquille, il n'y a pas de caméras qui me suivent, c'est plus facile et je dois dire : beaucoup plus agréable.

Vous le faites pour nourrir votre réflexion ou pour préparer l'élection présidentielle de 2027 ?

Je le fais pour nourrir ma réflexion. Je le fais, parce que quand on a décidé de compter, de peser dans le débat public, il vaut mieux parcourir la France plutôt que parcourir les plateaux de télévision.

Mais ce n'est pas une sorte de pré-campagne ?

C'est une façon de saisir toute la diversité, toute l'intensité de notre pays. Et je suis convaincu que quand on veut faire de la politique au niveau national, c'est indispensable. Et je pense que ce n'est pas très original, mais mon objectif, ce n'est pas d'être très original - c'est d'être cohérent avec moi-même.

L'objectif, n'est-ce pas aussi de susciter des soutiens ?

Je rencontre des gens qui me soutiennent, et j'en rencontre d'autres qui ne me soutiennent pas encore et dont j'espère qu'ils vont me soutenir ! Mais ça c'est normal, quand vous êtes engagé dans une démarche politique. La politique, c'est un sport collectif, ce n'est pas un sport individuel, donc vous avez besoin d'être accompagné, de rassembler, d'être de plus en plus nombreux. Ce n'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de "Avec qui vous voulez travailler ?" Rencontrer des femmes et des hommes qui se disent "Il y a quelque chose à faire" et qui ont envie de le faire avec moi, c'est évidemment très important.

En attendant, l'actualité, c'est la réforme des retraites : diriez-vous, comme Laurent Berger, le secrétaire national de la CFDT, que "le match est en train de se terminer" ?

Je ne sais pas si la bataille est en train d'être pliée ou de se terminer. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu beaucoup d'oppositions, il y a eu une phase d'opposition dans la rue, une phase d'opposition dans la grève, une phase d'opposition au Parlement - le Conseil constitutionnel a tranché.... Je dirais volontiers qu'il y a une grande partie des Français qui demeurent pas convaincus par la réforme des retraites mais qui pensent qu'elle est en vigueur et qu'il faut passer à autre chose.

Diriez-vous que la leçon de cet épisode, c'est qu'il est compliqué de réformer en France sans fracturer le pays ?

Je ne suis pas sûr qu'on avait besoin de cette réforme pour tirer cet enseignement ! En France comme ailleurs, comme dans toutes les démocraties, faire des changements majeurs et impopulaires, c'est toujours difficile. Et c'est difficile de toucher au système de retraites, parce que c'est un sujet qui est devenu passionné, parce que ça concerne tous les Français. Et quand on leur dit qu'il va falloir, pour l'équilibre du système, travailler plus longtemps, ils ont le sentiment qu'on leur retire un droit ; et comme on vit dans une société très tendue, très crispée, très inquiète - avec parfois d'excellents motifs d'être très tendue, très crispée, très inquiète - retirer un droit c'est perçu comme une provocation. Donc personne n'est surpris de l'impopularité de cette réforme. Mais ce n'est pas parce que c'est impopulaire que ce n'est pas nécessaire.

