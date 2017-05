Edouard Philippe : la réforme du code du travail donnera lieu une "discussion" mais "il faudra aller vite"

Dans une interview au JDD, le nouveau Premier ministre détaille ce dimanche son agenda et sa méthode de gouvernement. Un audit sur les finances publiques du pays sera lancé "dans les prochains jours", assure-t-il. Sur la réforme du code du travail, "il faudra aller vite".

Un audit sur les finances publiques du pays sera lancé "dans les prochains jours", comme Emmanuel Macron l'avait annoncé pendant la campagne électorale. Le Premier ministre l'annonce ce dimanche matin dans un entretien au Journal du dimanche.

Edouard Philippe s'exprime aussi sur la réforme du code du travail. Il assure qu'il recevra tous les syndicats pour en parler, avant de trancher rapidement. "Avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, nous aurons des rencontres bilatérales avec l’ensemble des organisations syndicales. Mais une fois que la discussion aura eu lieu, il faudra aller vite. On ne peut pas attendre deux ans pour achever cet exercice", prévient le chef du gouvernement. "Emmanuel Macron a entendu la colère des Français. Il sait aussi l'urgence de la transformation du pays".

"Je dis à tous : n’ayez pas peur. Nous avons l’occasion de dépasser quelque chose qui est bloqué", explique-t-il.

Une "médiation de six mois" pour Notre-Dame-des-Landes

Au sujet d'épineux dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le Premier ministre revient sur la "médiation de six mois" que le gouvernement souhaite lancer. "Il est urgent de baisser le niveau de tension sur ce dossier. La médiation va nous y aider. Elle durera six mois. Nicolas Hulot et moi souhaitons vraiment que toutes les options soient sur la table. Puis viendra le temps de la décision et de sa mise en œuvre."

