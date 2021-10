Edouard Philippe lance son parti politique au Havre

Ce samedi, au carré des Docks du Havre, l'ancien Premier Ministre et maire du Havre lance son parti politique. Edouard Philippe qui soutient la future candidature d'Emmanuel Macron veut tout de même peser sur l'élection présidentielle. Il va proposer une vision politique à long terme pour la France.

C'est ce samedi que l'ancien Premier Ministre, Edouard Philippe lance son parti. Le maire du Havre a choisit sa ville pour rassembler ses partisans au carré des Docks, l'ouverture des portes c'est à 10H30. Edouard Philippe veut proposer une stratégie politique pour la France à long terme tout en soutenant la future candidature d'Emmanuel Macron à qui il a dit rester fidèle.

Beaucoup de mystère autour de cette journée de lancement

Au Havre, impossible d'avoir la moindre information sur le programme de cette journée au carré des Docks ou bien sur le nombre d'inscrits. Mais Gilles Boyer, l'acolyte d'Edouard Philippe, évoque le nombre de 500 à 700 personnes. Certains journalistes parlent de plus de 2 000 participants. Ce qui est sûr c'est que l'entourage du maire du Havre maintient le mystère autour de cette journée.

Au téléphone, les adjoints au maire ne disent rien. Seul Jean-Baptiste Gastinne, 1er adjoint au maire, s'est exprimé. Il qui revendique sa liberté, soutient Valérie Pécresse pour la Présidentielle 2022 et donc ne sera pas présent ce samedi. Sinon les maires normands proches d'Edouard Philippe évoquent un "joker" quand on leur pose des questions. Selon toute vraisemblances la maire de Fécamp, Marie-Agnès Poussier-Winsback devrait être présente, elle participe au mouvement La France Audacieuse de Christian Estrosi, le maire de Nice. La France Audacieuse est un mouvement ami de celui d'Edouard Philippe, tout comme AGIR fondé entre autre par Agnès Firmin-Le Bodo, fidèle philippiste et député du Havre. Le maire de Deauville Philippe Augier sera de la partie, de même que le président du conseil départemental de Seine-Maritime, Bertrand Bellanger.

Une cinquantaine de journalistes est attendu pour couvrir l'événement. Comme à son habitude, Edouard Philippe a prévu de ne pas répondre aux questions mais de délivrer son message sur scène à ses partisans.