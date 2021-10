Édouard Philippe lance son propre parti "Horizons" au Havre

À six mois de la présidentielle, Édouard Philippe lance au Havre, ce samedi, son propre parti, baptisé "Horizons", pour "participer à la constitution d'une nouvelle offre politique" et élargir vers la droite le socle de soutiens à Emmanuel Macron.

"Avec Horizons, nous allons définir une stratégie pour la France, c'est une aventure collective", a-t-il lancé dans sa ville du Havre, en expliquant que le nom avait été choisi "parce qu'il faut voir loin". "Son positionnement, c'est devant", avec "une logique de partenariat, de rassemblement" autorisant la double appartenance, et "la ligne est de préférer la sérénité à la fébrilité", a ajouté l'ancien Premier ministre, ex-LR.

"La deuxième ligne claire est le soutien au président de la République" pour que "les cinq années qui viennent soient des années utiles", a ajouté Édouard Philippe. Car "très clairement, mon objectif en 2022 est que le président de la République Emmanuel Macron soit réélu", a-t-il lancé, alors que certains le soupçonnent de vouloir faire cavalier seul.

"Cette réélection passera par un élargissement de sa base électorale" et "l'objectif est de créer un vrai parti, avec des statuts qui seront déposés lundi, une charte des valeurs", a-t-il affirmé, expliquant que les maires y auraient une place particulière avec une "assemblée" qui élira le vice-président.

Alors que la macronie essaie de structurer une "maison commune", il a assuré que "si c'est une bannière, nous serons derrière". "C'est un combat démocratique, au long cours, mais essentiel, que nous engageons (...) Nous manquons d'une stratégie à l'horizon 2050" et "je veux avec vous la bâtir", a-t-il ajouté devant une salle comble.

Plus de 3.000 participants étaient présents à l’intérieur de la salle du Carré des Docks au Havre. 160 maires, 600 élus locaux et 60 parlementaires venus de toute la France.

Face aux "quatre transformations extrêmement massives et signifiantes", c'est-à-dire démographique, environnementale, géopolitique et technologique, que le pays doit affronter, "il faut préparer une stratégie", a lancé Édouard Philippe, plaidant pour "la constance" et "la cohérence".

