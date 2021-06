Edouard Philippe le 11 juin en Mayenne pour une séance de dédicaces de son livre à la librairie M'Lire

C'est un événement exceptionnel qui se déroulera le vendredi 11 juin à 16h à la librairie M'Lire à Laval. L'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, viendra en Mayenne pour une séance de dédicaces de son livre "Impressions et lignes claires" aux éditions Lattès qui raconte son passage à Matignon en compagnie de son ami et conseiller Gilles Boyer.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, Édouard Philippe a été Premier ministre et Gilles Boyer son conseiller avant d’être élu député européen. Depuis vingt ans, ils ont partagé tous les combats et ont vécu ensemble ces 1 145 jours à Matignon. Il en reste des images, des moments, des lieux, des rencontres, des décisions difficiles, des crises violentes et imprévues : en définitive, des impressions qui peuvent, parfois, laisser entrevoir quelques lignes claires".