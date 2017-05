Edouard Philippe à Matignon : le sénateur LR François Grosdidier y voit une "aventure personnelle"

Le sénateur-maire de Woippy, et président de Les Républicains en Moselle, était sur France Bleu Lorraine ce mardi 16 mai, pour commenter la nomination du juppéiste Edouard Philippe au poste de Premier Ministre.

Comme lui, il est membre de Les Républicains. Comme lui, il est proche d’Alain Juppé. Pourtant, François Grosdidier ne compte pas suivre le nouveau Premier ministre Edouard Philippe chez Emmanuel Macron.

Il (Edouard Philippe) a choisi une aventure plus personnelle."

Le sénateur-maire de Woippy, et président de LR en Moselle estime que son collègue du Havre, sans le condamner, a " choisi une aventure personnelle". Quant à l’appel lancé par une trentaine d’élus de la droite et du centre à répondre à la main tendue par le Président de la République, François Grosdidier n’y voit pas encore la grande recomposition souhaitée par le chef de l’Etat. "Sur une centaine de parlementaires et d’élus de grandes villes, cela reste assez minoritaire. C’est une main qui est tendue à des individus."

Pour François Grosdidier, dans ces moments de flottement, il faut jouer collectif. "Nous avons décidé de rester ensemble et de présenter un projet aux élections législatives pour amener le Président de la République à nommer un gouvernement qui mettra en œuvre notre projet."

Législatives sur Metz 1: pas d'accord avec le parachutage de Marie Tribout

Le maire de Woippy n’est en revanche pas en accord avec les instances de son parti sur la question des élections législatives dans sa circonscription de Metz 1. Marie Tribout, venue du Saulnois, y est la candidate officielle LR et UDI. Lui soutient la woippycienne Marie-Louise Kuntz. "On n’accepte pas un parachutage extérieur décidé par le maire de Nancy" (Laurent Hénart, président du Parti radical).