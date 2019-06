Edouard Philippe reçoit le premier ministre russe au Havre ce lundi

Le premier ministre russe au Havre ce lundi. Dimitri Medvedev se rend auprès du premier ministre français Edouard Philippe. C'est la première venue d'un haut dignitaire russe depuis la venue du président Poutine à Versailles en 2017. Au programme : entretien, dîner de travail et un peu de détente.

Le Havre, France

Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un homme politique russe au Havre ! Le premier ministre Dimitri Medvedev sera reçu par Edouard Philippe ce lundi. Au programme : entretien, dîner de travail et un peu de détente.

Demandez le programme

Cette rencontre s'annonce plutôt studieuse. Dimitri Medvedev arrivera à l’hôtel de ville dès 14h45 ce lundi. Au programme, des discussions sur les crises en Syrie et en Ukraine et puis des sujets économiques, les entreprises françaises étant très présentes en Russie. Ils évoqueront le commerce, l'énergie et aussi la culture.

Une visite de la bibliothèque Oscar Niemeyer, de l'église Saint-Joseph, ainsi que du MuMa, le Musée d'art moderne, sont notamment prévues. Edouard Philippe compte bien se détendre un peu et faire visiter sa ville au premier ministre russe.

Un point sensible pourrait être abordé lors de cette visite officielle : le sort et la détention du français Gurvan Le Gall, un professeur détenu en Russie depuis mars dernier. Ironie du sort, Gurvan le Gall est originaire du Havre.

Circulation, stationnement : à quoi s'attendre ?

Des restrictions de stationnement et de circulation son prévues au Havre.

La circulation sera perturbée dès 8h au Havre ce lundi.

Des restrictions de stationnement au Havre ont été mises en place ce samedi. Attention vous ne pouvez pas vous garer dans les Secteurs Hôtel de Ville / Niemeyer/ MuMa / Église Saint-Joseph / Saint-Roch. Toutes ces perturbations prennent fin ce lundi à 23h. Toutes les infos --> ici

Les transports en commun seront aussi perturbés :

Tramway : le terminus des lignes A et B sera la station Gares de 9h jusqu'à la fin du service

le terminus des lignes A et B sera la station Gares de 9h jusqu'à la fin du service Bus : concernant les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, les secteurs Hôtel de Ville, rue de Paris, St François, Boulevard François 1er, Les Halles ne seront pas desservies.

concernant les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, les secteurs Hôtel de Ville, rue de Paris, St François, Boulevard François 1er, Les Halles ne seront pas desservies. Sur les lignes de bus 2 et 5, la rue Jean Lecesne ne sera desservie qu'en direction de la Gare de 9h à 20h environ.

