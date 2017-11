Édouard Philippe sur France Bleu : "La ligne nouvelle Paris Normandie verra bien le jour en 2030"

Le Premier ministre Édouard Philippe a accordé un entretien exceptionnel à France Bleu à l'occasion de son déplacement au Havre pour les Assises de la mer. Il maintient l'objectif de 2030 pour la ligne nouvelle Paris Normandie. Il estime le contournement Est de Rouen nécessaire.

La ligne nouvelle Paris Normandie est sur les bons rails. « La mise en service en 2030 est un objectif maintenu et auquel je suis attaché », a assuré le Premier ministre Edouard Philippe lors d'un long entretien accordé à France Bleu, « c'est un projet essentiel pour la Normandie, la ligne actuelle ne satisfait plus aux besoins légitimes des Normands ».

Le projet prévoit la réalisation de trois tronçons. Le premier entre Mantes et Paris, le second autour de Rouen. Le troisième entre Rouen et Yvetot. « Les tracés commencent à être arrêtés, donc la procédure avance », a poursuivi le chef du gouvernement au micro d'Yves René Tapon.

« Le projet a déjà intégré les contraintes budgétaires du pays », a insisté Edouard Philippe, qui rappelle que la ligne nouvelle Paris Normandie ne concerne pas les 200 km actuels mais quelques tronçons seulement. « Je pousse beaucoup pour que les investissements soient réalisés dans le timing annoncé », a insisté le Premier ministre.

Le contournement est de Rouen

Interrogé sur le contournement Est de Rouen, tout juste déclaré d'utilité publique, « On le fera », a répondu Edouard Philippe, « Il est prévu que l'engagement de l'Etat se fasse à hauteur des collectivités locales. C'est un bon projet. Je pense qu'il faut le faire et l'Etat le soutient ».

Le contournement Est de Rouen va permettre de relier les autoroutes A13 et A28. Il s'agit d'une liaison autoroutière de 41,5 km au total avec une barrière de péage. Montant des travaux 895 millions d'euros payés pour moitié par le concessionnaire (400 millions) et l'autre moitié par l'Etat (250 millions) et les collectivités (245 millions).

La taxe d'habitation

Alors que le 100e congrès des maires de France se tient cette semaine, le Premier ministre a tenu à rappeler que la taxe d'habitation n'était pas supprimée. « Nous allons faire en sorte qu'elle ne soit plus payée par le contribuable et qu'elle soit remboursée par l'Etat », a précisé Edouard Philippe, « ceux qui disent que la taxe d'habitation va être supprimée, soit se trompent, soit mentent ».

Et le chef du gouvernement de balayer d'un revers de la main les affirmations de la commission des finances du Sénat selon lesquelles les villes de Rouen et Caen seraient les deux villes les deux plus pénalisées en Normandie.

La fusion entre France Bleu et France 3

Nous avons aussi interrogé Edouard Philippe sur la fusion entre France Bleu et France 3 dont la presse se fait l'écho depuis plusieurs semaines. « Je n'ai pas d'avis sur le sujet mais je ne supporte pas qu'on s'interdise d'y réfléchir », a souligné le Premier ministre, « On demande à tout le monde des efforts. Il n'est pas anormal que l'on pose la question à l'audiovisuel public ».

L'interview d'Edouard Philippe en intégralité Copier