Edouard Philippe sur les gens du voyage à Grostenquin : "je ne suis plus Premier Ministre..."

Edouard Philippe était de passage, jeudi matin, au casino des Faïenceries à Sarreguemines, pour une réunion publique de soutien à la liste mosellane de son parti Horizons, mené par Anne Boucher, aux élections sénatoriales du dimanche 24 septembre. L'ancien Premier Ministre a exposé, devant 80 personnes (grands électeurs et militants), les grands axes défendu par sa formation politique en vue de ce scrutin. En premier lieu, la volonté de davantage de "souplesse" et de libertés pour les élus et les collectivités locales qui doivent "retrouver des marges de manœuvre", et la défense du "droit à l'expérimentation" pour ces élus.

"Je ne peux que le constater"

L'exposé terminé, la salle a pu lui poser ses questions. Et il n'a pas fallu longtemps pour que survienne le sujet polémique du moment : le récent rassemblement de gens du voyage sur la base de Grostenquin. Pour rappel, en 2017, Edouard Philippe avait promis aux élus locaux que l'événement ne se tiendrait plus en Moselle. Promesse que le gouvernement actuel n'a pas tenu. "Cet engagement, il a été pris par moi, et moi je ne suis plus Premier Ministre… Je constate aujourd'hui qu'une autre décision a été prise. Mais je ne peux que le constater." Le maire du Havre renvoie donc la responsabilité au gouvernement, tout en prenant soin de ne pas se montrer trop critique avec une majorité présidentielle qu'il soutient. "J'ai interrogé les services de l'Etat. Je comprends les raisons formulées et je ne les remets pas en cause. Je suis convaincu que l'Etat a fait de son mieux."

Interrogé sur les rassemblements futurs, celui que beaucoup dans la salle de Sarreguemines voient déjà comme candidat à l'élection présidentielle de 2027 a reconnu le sujet "difficile" de l'accueil et l'organisation des "très grands rassemblements" comme celui qu'organise chaque année la communauté évangélique Vie et Lumière.